मिल्खा सिंह के निधन पर बॉलीवुड भी गमगीन, शाहरुख खान-प्रियंका चोपड़ा तक सेलेब्स ने जताया शोक

‘फ्लाइंग सिख (Flying Sikh)’ के नाम से मशहूर भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह (Milkha Singh) का निधन हो गया. वह 91 साल के थे. कोरोना वायरस से एक महीने लंबी लड़ाई के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उनका निधन हो गया. अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना के कारण उनकी पत्नी का निधन हुआ था. मिल्खा सिंह का नाम भारत शायद ही कोई अनजान होगा. हर पीढ़ी के लोग उनकी रफ्तार की कायल है और उनकी मेहनत और लगन के कारण उनकी कामयाबी को जानती है. मिल्खा सिंह के निधन पर बॉलीवुड सेलेब्स भी शोक (bollywood celebrities mourn on Milkha Singh death) जता रहे हैं. शाहरुख खान से प्रियंका चोपड़ा तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है.



पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन (Milkha Singh) के बाद आज भारत गमगीन है. सभी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं. मिल्खा सिंह को लोगों ने बॉलीवुड में उनके जीवन पर बनी फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के जरिए करीब से जाना. फिल्म में फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया था.







मिल्खा सिंह के निधन पर सात समंदर पार बैठीं प्रियंका चोपड़ा ने उनके साथ अपनी पहली मुलाताक को याद करते हुए लिखा- ‘गर्मजोशी और स्वागत, आपने हमारी पहली मुलाकात को स्पेशल बना दिया था. मैं आपकी श्रेष्ठता से प्रेरित हूं. आपकी विनम्रता से प्रभावित हूं. हमारे देश के लिए आपके योगदान से प्रभावित हूं. ओम शांति मिल्खा जी. परिवार के लिए प्यार और प्रार्थना.'



बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- 'फ्लाइंग सिख अब एक व्यक्ति के रूप में हमारे बीच नहीं रहे. लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाएगी और उनकी विरासत बेजोड़ रहेगी... मेरे लिए एक प्रेरणा... लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा. मिल्खा सिंह सर आपकी आत्मा को शांति मिले.'







#MilkhaSingh जी के निधन के बारे में सुनकर अविश्वसनीय रूप से दुखी हूं. एक ऐसा किरदार जिसका मुझे हमेशा परदे पर ना निभाने का पछतावा होता है! आप स्वर्ग में भी सुनहरी दौड़ लगाए, फ्लाइंग सिख. ओम शांति, सर.



And he flew away 💔 — taapsee pannu (@taapsee) June 18, 2021

Had the honour of meeting you Sir, you will always have a special place in all our hearts ! Whenever we need to be inspired, “bhaag milkhe bhaag,” will resound in our ears ! Om Shanti. 🙏🏼 https://t.co/UZC6chEQg8 — Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 18, 2021

#RIP #MilkhaSingh ji. Grew up with him as the prime sports hero of the country. Condolences to the family 🙏🏽This song is a befitting tribute in your remembrance https://t.co/EUvMbCr24b — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) June 18, 2021

Sad to hear demise of #MilkhaSingh ji 💔Been a great inspiration will remain in our hearts forever. #OmShanti 🙏 https://t.co/AcfhenauhC — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) June 18, 2021

What a sad day for India, what a sad day for sport. In the long hours I spent with Milkha Sir I was always struck by his fierce determination and his even fiercer generosity. An inspiration, period. Rest in peace, Sir. We mourn deeply. Love to @JeevMilkhaSingh and the family. — Rahul Bose (@RahulBose1) June 18, 2021

तापसी पन्नू ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने हार्ट ब्रेक का एक इमोटिकॉन के साथ लिखा- और वह चले गए.रवीना टंडन ने लिखा, ‘आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था सर, हम सभी के दिलों में आपका एक विशेष स्थान हमेशा रहेगा. जब भी हमें प्रेरित होने की आवश्यकता होगी, ‘भाग मिल्खे भाग’ हमारे कानों में गूंजेगा. ओम शांति.'

आपको बता दें कि चार बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे. उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था.