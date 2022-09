Mismatched Season 2: आपको फिर से हंसाने-रुलाने आ रही है प्राजक्ता कोली-रोहित सराफ की जोड़ी, जानें कब होगी रिलीज

मुंबई. नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘Mismatched’ के पहले सीजन को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था. इस सीरीज की अभिनेत्री प्राजक्ता कोली के साथ अरावली गैंग ने दर्शकों को खूब लुभाया. अब इस सीरीज का दूसरा सीजन भी रिलीज होने जा रहा है. पहले सीजन के उलझे जवाब सुलझाने नया ‘Mismatched’ का सीजन-2 आने वाले 14 अक्टूबर के दिन रिलीज किया जा जाएगा.

नेटफ्लिक्स सीरीज का यह नया सीजन अब एक बार फिर दर्शकों को हंसाने, रुलाने और कॉलेज की मीठी दुनिया में ले जाने को तैयार है. साल 2020 में ‘Mismatched’ का पहला सीजन रिलीज किया गया था. इस सीजन में भी प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ मुख्य किरदारों में नजर आएंगे.

ये दिखेंगे नए चेहरे

नए सीजन में प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ के अलावा विहान समत, मुस्कान जाफरी, तारुक रैना, रणविजय सिंह, विद्या मालावाड़े, कार्तिक भारद्वाज, अभिनव शर्मा और दिव्यानी शोरे नजर आएंगे. इसके साथ ही इस सीजन में कुछ नए चेहरे भी दर्शकों को दिखने वाले हैं. प्रिया बनर्जी, अहसास चन्ना और संजय सराठे इस सीजन में नया एडमिशन लेने वाले हैं.

WE HAVE A DATE FOR OUR NEXT NON-DATE 🗓️

Mismatched Season 2 arrives on 14th October! ❤️#MismatchedOnNetflix pic.twitter.com/XSbstuSjAT

— Netflix India (@NetflixIndia) September 15, 2022