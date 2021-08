पर्वतारोही उमा सिंह ने सोनू सूद को अपनी जीत की समर्पित, बोले- 'वो हैं असली हीरो'

मुंबई: कोरोनोवायरस महामारी के दौरान फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) के एक फैन ने उन्हें खास तोहफा दिया है. अपने नेक कामों के लिए लोगों से प्रशंसा पाने वाले अभिनेता को हाल ही में एक पर्वतारोही और साइकिल चालक उमा सिंह (Uma Singh) ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उमा सिंह ने कथित तौर पर साइकिल से अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो ( Mount Kilimanjaro) पर विजय प्राप्त की और अभिनेता को अपनी जीत समर्पित की.

साइकिल चालक उमा सिंह (Cyclist Uma Singh) ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि, अपने जीवन में पहली बार मैं एक रियल लाइफ हीरो से मिला हूं और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं. वह अपनी जान की परवाह किए बिना कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के लिए खड़े हुए. आप हमारे देश के असली नायक और हमारे जैसे लोगों के बड़े भाई हो सोनू सूद सर.

Wowwwww.

Now I can say that I have been to Mt. Kilimanjaro 😄

So proud Uma 🇮🇳 https://t.co/W6qmJthbwn

— sonu sood (@SonuSood) August 17, 2021