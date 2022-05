मुमताज पर इस बीमारी ने किया था अटैक, बताया क्यों बाएं हाथ में इंजेक्शन नहीं लगा सके डॉक्टर

60 के दशक एक के बाद एक कई फिल्मों के जरिए पर्दे पर अपनी अदाकारी की जादू दिखाने वालीं दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज (Mumtaz) दो हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती हुईं थी. बताया गया कि पेट में संक्रमण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. फिलहाल मुमताज की सेहत ठीक है. हाल ही में उन्होंने बताया कि आखिर किस बीमारी के अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था (why Mumtaz hospitalized ). बातचीत में उन्होंने 25 साल पहले का उस दर्द का भी जिक्र जिसके कारण डॉक्टर बाएं हाथ में इंजेक्शन नहीं (doctors could not inject in Mumtaz left hand) लगा सके.

मुमताज (Mumtaz) बॉलीवुड की अविस्मरणीय अदाकारा, जिन्होंने बॉलीवुड में सुपरहिट का दौर दिया. 74 साल की मुमताज पिछले 2 हफ्ते से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी. घर लौटने के बाद मुमताज ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है.

मुमताज को हुई थी ये बीमारी

ईटाइम्स से बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड कॉलिटिस (Irritable Bowel Syndrome and Colitis) से पीड़ित हैं. जो एक तरह का डायरिया का हमला होता है और वह दवाईया लेने से भी ठीक नहीं होता है. एक्ट्रेस ने बताया यही कारण है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ का किया धन्यवाद

मुमताज ने कहा कि डॉक्टर फिरोज सूनावाला ने उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की, जो कोलाबा में उनके आवास से लगभग 10 किमी दूर है. एक्ट्रेस ने बताया अस्पताल के कर्मचारियों का उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा था. उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए. एक्ट्रेस ने डॉ राजेश सैनानी को बहुत धन्यवाद दिया, जिन्होंने अस्पताल में उनका इलाज किया.

पति से दूर थीं मुमताज

बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि अस्पताल में भी उन्हें ठीक होने में काफी वक्त लगा. उन्होंने बताया, ‘मेरे पति मयूर माधवानी यूएस में हैं मेरी तबीयत के बारे में जानने के बाद वह भारत आने लगे, लेकिन मैंने ही उन्हें रोक दिया. उन्होंने कहा कि लकी हूं कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं’.

25 साल पहले हुआ था ब्रेस्ट कैंसर

मुमताज ने अस्पताल में गुजारे दिनों को याद करते हुए वो दिन आसान नहीं थे. उन्होंने बताया कि उनकी स्कीन काफी नाजुक है और मुझे एक हफ्ते तक ड्रिप पर ही रखा गया था. उन्होंने अपनी परेशानी शेयर करते हुए बताया कि ड्रिप केवल मेरे दाहिने हाथ में ही लगाई जा सकती थी, मेरा बाएं हाथ इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 25 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तब मेरे लिम्फ नोड्स को हटा दिया गया था.

10 मई को वापस पति के पास जाएंगी मुमताज

आखिर में उन्होंने बताया कि वह 11 मई को पति के पास वापस लंदन जा रही हैं. उन्होंने बताया कि 10 मई को वह मुंबई से रवाना होंगी.

