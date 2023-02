जब हॉलीवुड एक्टर ने की थी बॉलीवुड एक्ट्रेस का हाथ चूमने की कोशिश, झटक दिया, बोलीं-मैं एक हिंदुस्तानी...

मुंबई: ‘जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बलमा तेरा इंतजार है…’ गाने से सिर्फ लता मंगेशकर ही मशहूर नहीं हुई थीं बल्कि जिस एक्ट्रेस पर ये गाना फिल्माया गया, वो भी रातों-रात छा गईं, वह थीं निम्मी (Nimmi). राज कपूर की फिल्म ‘बरसात’ से डेब्यू कर स्टारडम हासिल करने वालीं निम्मी 18 फरवरी, 1933 में पैदा हुई थीं. इनका असली नाम नवाब बानो था. नवाब बानों का स्टेज नाम निम्मी था. अपने जमाने के सभी दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करने वालीं निम्मी का एक वाकया दुनिया भर में मशहूर है.

निम्मी को राज कपूर की खोज कहा जाता था. आज एक्ट्रेसेस हॉलीवुड फिल्म ऑफर के लिए बेकरार रहती हैं जबकि निम्मी उस दौर में ऑफर ठुकरा चुकी थीं. कहते हैं जब किसी को बहुत इज्जत शोहरत मिलती है तो लोग अहंकारी हो जाते हैं लेकिन 50-60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस के सिर स्टारडम कभी हावी नहीं हुआ. अलबत्ता जब डायरेक्टर्स लाइन लगाए रहते थे,तो भी हड़बड़ी में फिल्में साइन नहीं करती थीं. बहुत सोच-समझ कर हां कहती थीं. उनकी हां के इंतजार में निर्देशक कई दिनों तक इंतजार किया करते थे.

The Unkissed Girl of India

ये वो दौर था, जब किसी फिल्म में निम्मी का होना सफलता का पैमाना माना जाता था. निम्मी की सफलता को ऐसे समझा जा सकता है कि राज कपूर, दिलीप कुमार, सुनील दत्त जैसे दिग्गज एक्टर्स उनकी एक्टिंग के कायल थे. निम्मी ने एक बार कुछ ऐसा किया कि उनकी तस्वीर सुर्खियों में छा गई और हेडलाइन बनी ‘द अनकिस्सड गर्ल ऑफ इंडिया’ (The Unkissed Girl of India).

फिल्म के सीन में निम्मी और दिलीप कुमार. (फोटो साभार: Movies N Memories/Twitter)

हॉलीवुड एक्टर को निम्मी ने दिया था तगड़ा जवाब

दरअसल, हिंदुस्तान की पहली रंगीन फिल्म ‘आन’ में निम्मी और दिलीप कुमार की जोड़ी थी. ‘आन’ को देश के अलावा लंदन के रिआल्टो थिएटर में भी प्रीमियर हुआ था. लंदन में प्रीमियर के मौके पर महबूब खान उनकी वाइफ और निम्मी मौजूद थीं. वहां कई विदेशी स्टार्स भी पहुंचें हुए थे. इस मौके पर हॉलीवुड एक्टर एरल लेजली थॉमसन फ्लिन भी थे. एरल ने बधाई देते हुए अपने रिवाज के मुताबिक निम्मी का हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी पीछे हट गई और कहा कि ‘मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते’. अगले दिन न्यूजपेपर में हेडलाइन बनी ‘द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया’, ऐसी थीं निम्मी. निम्मी ने साल 2013 में एक इंटरव्यू में बताया था कि ‘उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी मिले लेकिन मना कर दिया.

‘मदर इंडिया’ के लेखक से निम्मी ने शादी की थी

निम्मी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रसिद्ध लेखक सैयद अली रजा से शादी की थी. सैयद अली रजा ने ही ‘मदर इंडिया’ फिल्म लिखी थी. निम्मी की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल थी. इनकी कोई औलाद नहीं हुई तो निम्मी ने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया था. 50-60 दशक की मशहूर एक्ट्रेस एक लंबा समय फिल्मी दुनिया में बिताया. 25 मार्च 2020 को निम्मी ने अंतिम सांस ली थी. हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस को दर्शक आज भी याद करते हैं.

