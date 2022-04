नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कंगना रनौत के साथ काम करने में लगा डर! एक्टर बोले- 'मजा आ गया'

नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) बॉलीवुड की ‘पंगा क्वीन’ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के डेब्यू प्रोडक्शन वेंचर ‘टीकू वेड्स शेरू’ में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ यंग एक्ट्रेस अवनीत कौर (Avneet Kaur) नजर आने वाली हैं. ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन सई कबीर (Sai Kabir) ने किया है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में कंगना के साथ काम करने को लेकर अपने एक्सपीरियंस (Nawazuddin share his experience of working with Kangana Ranaut) को शेयर किया है.

‘टीकू वेड्स शेरू’ (Tiku Weds Sheru) की शूटिंग इसी साल फरवरी में पूरी हुई है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने हाल ही में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के साथ करने को लेकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने उन खबरों को खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्हें ‘पंगा क्वीन’ के साथ काम करने में मुश्किल हुई.

कंगना रनौत को इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर: नवाजुद्दीन

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कंगना रनौत को इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक बताया. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में किसी को लेकर आ रही अफवाहों के बारे में यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफवाहें हर बार सच नहीं होतीं.

कंगना के साथ काम करने में डर कैसा?

कंगना के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा, कंगना के साथ काम करके बहुत मजा आया. बहुत कमाल की लड़की है. कंगना के साथ काम करना मुश्किल है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘वह मेरी प्रोड्यूसर हैं और उनके जैसी प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं’. क्या नवाज कंगना के साथ काम करने को लेकर डरे हुए थे? ये सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, ‘बिलकुल भी नहीं. किस चीज का डर होगा? वह बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं. इतनी अच्छी प्रोड्यूसर हैं. इससे ज्यादा फिर आपको और क्या चाहिए?’

अफवाहों पर विश्वास न करें: नवाजुद्दीन

एक्टर ने आगे कहा कि जब बात सुनने की आती है, तो आप मेरे बारे में भी कई बातें सुन सकते हैं. लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं कौन हूं. ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में लोगों के कान कमजोर होते हैं, लोग जो भी कहते हैं उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसमें अपनी खुद की अफवाहें भी जोड़ सकते हैं. इसलिए जब तक आप किसी से नहीं मिलते, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने उनके बारे में सुनी हैं.

‘हीरोपंती 2’ में नजर आए नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन की लेटेस्ट फिल्म ‘हीरोपंती 2’ शुक्रवार (29 अप्रैल) को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. ये टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती का सीक्वल है और इसमें उनके साथ तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में हैं.

