नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जारी किया 'अद्भुत' का टीजर, सुपर नेचुरल फिल्म में दमदार अंदाज में दिखे एक्टर

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं. काम के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. उनके चाहने वाले लाखों में हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ऐसी खबरें थीं कि, नवाजुद्दीन ‘मुन्ना माइकल’ फेम डायरेक्टर सब्बीर खान की सुपरनैचुरल फिल्म ‘अद्भुत’ में काम करने वाले हैं. मेकर्स ने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा कर दी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म का टीजर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि, ”अद्भुत’ की यात्रा शुरू हो रही है. डायरेक्टर सब्बीर खान के साथ ऐसे कैरेक्टर की खोज करना एक थ्रिलिंग प्रॉसेस है.’

टीजर में नवाजुद्दीन दमदार रोल में दिख रहे हैं. उनके डायलॉग आपके दिल को छू जाएंगे. टीजर में वे अंधेरे में श्रेया के साथ बैठे हुए हैं. एक्टर श्रेया से पूछते हैं कि, ‘गौर से देखो, क्या दिखाई देता है तो श्रेया बताती हैं कि कुछ नहीं. इसके बाद नवाज लाइट ऑन कर पूछते हैं कि और अब, तो श्रेया बताती हैं कि सब कुछ. अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो है नहीं. बस वहां रोशनी कम है.’

The #ADBHUT journey begins !

It will be a thrilling process of exploring such a character with Director @sabbir24x7

Looking forward to this @DianaPenty @shreya_dhan13 & @rohanvmehra #FilmingBegins #AdbhutTheFilm @vivekkrishnani @SonyPicsIndia @sonypicsfilmsin @SabbirKhanFilms pic.twitter.com/t6qstrB0Oi

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) October 6, 2021