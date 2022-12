जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म का पोस्टर देख फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी शोरा, अब दिखी जबरदस्त कैमिस्ट्री

मुंबई. अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. कई सालों तक मुंबई में संघर्ष के बाद सफलता की अमिट कहानी लिखने वाले नवाज अंतुर्मुखी नजर आते हैं. सार्वजनिक जगहों पर असल किरदार में एक्टिंग दिखाने वाले बेहद टेलेंटेड नवाज का असल चेहरा किसी लंबे और सुकून भरे इंटरव्यू देखा जा सकता है. बॉलीवुड के एक जहीन कलाकार और चेतना से भरे नवाज फिल्मों में पहचान बनाने से पहले रणवीर सिंह जैसे सितारों को भी एक्टिंग सिखा चुके हैं.

हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेटी शोरा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए. पहली बार अपनी नन्ही परी शोरा के साथ रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर पेपराजी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को घेर लिया. इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी शोरा के साथ तस्वीरें खिंचाई और पोज दिए. नवाज की बेटी शोरा करीब 13 साल की हैं और दुबई में रहती हैं. नवाज का अपनी बेटी के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है. बीते दिनों एक लंबे इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने अपनी बेटी से जुड़ा एक रोचक किस्सा शेयर किया था.

The Lallantop के शो ‘Guest In The Newsroom’ में अपनी अपकमिंग फिल्म हड्डी को लेकर एक रोचक किस्सा शेयर किया था. जब नवाजुद्दीन से उनकी फिल्म हड्डी के पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, ‘मेरी बेटी शोरा दुबई में रहती है. उससे मेरी फिल्मों को लेकर भी काफी बातचीत रहती है. जब हड्डी फिल्म का पोस्ट रिलीज हुआ तो शोरा ने भी देखा. शोरा ने जब मेरी फिल्म हड्डी का पोस्टर देखा तो वो रोने लगी.’ फिल्म हड्डी में नवाजुद्दीन एक ट्रांसजेडर का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म का पोस्ट बीते कुछ महीने पहले ही रिलीज हुआ है. इस फिल्म के लुक को लेकर नवाज काफी चर्चाओं में भी रहे हैं.

बेटी के साथ खास बॉन्ड शेयर करते हैं नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेटी शोरा के काफी करीब हैं. दोनों पिता-पुत्री में अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है. रविवार को नवाजुद्दीन अपनी बेटी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान दोनों की जुगलबंदी साफ नजर आई. नवाजुद्दीन आखिरी बार फिल्म हीरोपंती-2 में नजर आए थे. अब नवाज की फिल्म हड्डी अगले साल रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का लुक भी काफी चर्चा में बना हुआ है. नवाजुद्दीन की यह फिल्म अगले साल यानी 2023 में रिलीज होगी.

Tags: Bollywood news, Nawazuddin siddiqui