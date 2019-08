भारत आकर मशहूर हुई थी ये लड़की, आज भी पाकिस्तानी सरकार तारीफ करते नहीं थकती

Remembering Nazia Hassan on her Death Anniversary today, one of the most iconic figures in the history of Pakistani music. She passed away almost two decades ago on this date at the young age of 35, in London, following a prolonged battle with lung cancer.#NaziaHassan pic.twitter.com/MUcBNtWVqB

— Govt of Pakistan (@pid_gov) August 13, 2019

🎼To be 24yrs old and have #FaridaKhannum sing impromptu & without any accompaniment on your request (having not sung on TV for 6yrs!) - encircled by #UstadSalamatAliKhan + #NaziaHassan + #ZohaibHassan. THAT was memorable!

From #PTV show #MehmaniKhasoosi I used to host in 1990.



From #PTV show #MehmaniKhasoosi I used to host in 1990. pic.twitter.com/w56w19OGLw

#NaziaHassan - "Queen of Pop" 🎶

The magic that the melody of her voice brewed in the heart of every person who listened to her singing, still resonates. pic.twitter.com/ZQbUmk1FGh

Jab se miene dekha tujhe phir mien soyi nahi..

Happy birthday #NaziaHassan . You continue to inspire all of us with your songs & your extremely soft nature . I can rewatch your interviews for days. I hope you’re having a good time in the heavens! Gone too soon! ❤️❤️❤️❤️

Remembering our legendary & talented singer-songwriter, lawyer & social activist Nazia Hassan on her 19th death anniversary. Nazia was a great inspiration. She was passionate about the rights of Pakistani youth

साल 1980 में फिरोज खान (Firoz Khan) की फिल्म 'कुर्बानी (Qurbani)' के गाने 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए' ने इंडियन डिस्को से अंग्रेजी को बाहर कर दिया था. फिरोज खान की कुर्बानी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी. लेकिन 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए (Aap Jaisa Koi-1980)' ब्लॉकबस्टर साबित हुआ. पूरे भारत में इस गाने की चर्चा की होने लगी. लोग ताज्जुब थे कि ये किसकी अवाज है. जैसे-जैसे लोगों को पता चला कि ये गाना पाकिस्तान की पॉपस्टार नाजिया हसन (Nazia Hassan) ने गाया है, लोग दंग रह गए. लेकिन जब ये पता चला कि नाजिया की उम्र महज 15 साल है, लोगों ने वाह-वाही शुरू कर दी.फिरोख खान के निर्देशन में बनी कुर्बानी में खुद फिरोज, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर जैसे स्टार थे. लेकिन इस फिल्म की कामयाबी का एक बड़ा श्रेय पाकिस्तानी सिंगर नाजिया ले गईं. असल में ये गाना सालों तक डिस्को और वहां से निकलकर लोगों की आम पार्टियों का सबसे चुनिंदा गाना बन गया. ऐसे में यह गाना बच्चे-बूढ़े-जवान सबकी जुबां पर चढ़ गया.इसके बाद साल 1981 में डिस्को दीवाने एलबम ने सबसे ज्यादा बिकने वाला एशियन पॉप एलबम का रिकॉर्ड बनाया. साल 1982 में नाजिया ने 'बूम-बूम', 1984 में यंग तरंग जैसे कितने एलबम में अपनी आवाज दी. यूं जानिए कि इस पाकिस्तानी गायिका ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड गाने से जो उड़ान भरी वो कभी नीचे नहीं आईं. उनके गाए गानों के रिकॉर्ड्स के छह करोड़ से ज्यादा बिकने का दावा किया जाता है.ऐसा माना जाता है कि करीब 15 साल तक गाने के बाद उन्हें उपमहाद्वीप की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक माना जाने लगा. इनके लोकप्र‌ियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने उनकी पुण्यतिथि पर आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये बातें लिखीं, 'आज नाजिया हसन की पुण्यतिथ‌ि है. वह पाकिस्तानी संगीत की सबसे नामचीन हस्त‌ियों में एक थीं. वह करीब दो दशक पहले हमें अलविदा कह गईं. बहुत छोटे समय तक ही वे हमारे साथ रहीं. उनका निधन महज 35 साल की उम्र में लंग्स कैंसर के चलते हो गई.'असल में आवाज की इस जादुगर ने बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. साल 2000 में 13 अगस्त के दिन उनका ब्र‌िटेन की राजधानी लंदन में निधन हो गया. वह लंग्स कैंसर से पीड़ित थीं. तब उनकी उम्र महज 35 साल थी.आज भी लोग उन्हें याद करते हैं. पाकिस्तान सरकार उन्हें उनके जन्मदिन और पुण्यतिथ‌ि पर जरूर याद करती है. पाकिस्तान सरकार ने उनकी जयंती 3 अप्रैल को उनका ये स्टेज शो ट्वीट किया था.इसके अलावा पाकिस्तान के कलकार भी नाजिया हसन की काफी इज्जत करते हैं. भारत में काफी मशहूर पाकिस्तानी एक्टर-सिंगर अली जफर कहते हैं कि आपकी बहुत याद आती है.पूरा पाकिस्तान आज भी उनकी याद में कभी गमगीन हो जाता है तो कभी उनके डिस्को गाने सुनकर थिरकने लगता है.