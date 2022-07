Showbiz से जुड़े बच्चों के लिए NCPCR की सख्त गाइडलाइन, ‘6 घंटे से ज्यादा नहीं करवा सकते काम’

Guidelines For Child Artistes: फिल्में हो या टीवी शोज बाल कलाकारों की मासूमियत भरी अदाकारी दर्शकों का दिल जीत लेती है. लेकिन कई बार मासूम बच्चों को लंबी चलने वाली शूटिंग और गहमागहमी के बीच भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. इतना ही इन बाल कलाकारों को अपने माता-पिता की ख्वाहिशों की वजह से भी परेशानी होती है. ऐसे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (The National Commission For Protection of Child Rights) ने मनोरंजन जगत से जुड़े बच्चों के कामकाज को लेकर एक गाइडलाइन तैयार कर ली है. ये नियम टीवी-फिल्म, ओटीटी, विज्ञापन समेत रियलिटी शोज पर भी लागू होंगे.

चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए बनाए गए नियम के मुताबिक शोबिज से जुड़े बच्चों से 6 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं लिया जा सकता. शूटिंग के दौरान बच्चों के मां-बाप या लीगल गार्जियन की मौजूदगी. हर 3 घंटे में ब्रेक देना होगा. इतना ही नहीं शूटिंग सेट पर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी मेकर्स की होगी. इसके लिए जिलाधिकारी से परमिशन भी लेना होगा. इसके अलावा चाइल्ड काउंसलर और ट्यूटर की व्यवस्था भी करनी होगी. इसके अलावा भी ध्यान देने वाले कई प्वाइंट्स हैं.

आयोग को मिली है शिकायतें

NCPCR के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने कहा है ‘टीवी सीरियल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े बच्चों को लेकर कई शिकायत मिल चुकी है. हमें शोबिज से जुड़े नाबालिग बच्चों के काम करने के घंटों और वर्किंग कंडीशन पर ध्यान दोना होगा. इसलिए इन गाइडलाइन्स को सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है’.

आयोग का कहना है कि ‘दुर्भाग्य है कि ऐसे पैरेंट्स भी है जो अपने बच्चों का ध्यान रखने की बजाय उनकी कमाई पर अधिक ध्यान रखते हैं. शूटिंग शेड्यूल मे फिट होने के लिए बच्चों के शेड्यूल को मेकर्स की चाहत के मुताबिक बदलते रहते हैं. अक्सर देखा गया है कि बच्चों के करियर को मैनेज करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देते हैं.

कमेटी जल्द करेगी मीटिंग

कमेटी सभी प्रोडक्शन हाउस से मुखिया और स्टूडियो हेड के साथ मीटिंग करेगी. एनसीपीसीआर ने शोबिज से जुड़े बच्चों के लिए क्या करें, क्या ना करें का एक मसौदा तैयार कर लिया है. 31 जुलाई तक इस गाइडलाइन पर जनता अपना फीडबैक दे सकती है. इसे जल्द ही वैधानिक रुप मिल जाएगा.

प्रोड्यूसर्स के साथ मां-बाप पर भी सख्ती जरूरी

आयोग की सदस्य वाणी त्रिपाठी टीकू का कहना है कि ‘इस गाइडलाइन का मुख्य मकसद ये है कि शोबिज में काम करने वाले बाल कलाकारों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, और बच्चों को सिर्फ प्रोड्यूसर से ही नहीं बल्कि मां-बाप के शोषण से भी बचाना है’.

Tags: Bollywood, Child Rights, Entertainemnt