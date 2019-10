फिर #MeToo में घिरे अनु मलिक, सिंगर नेहा भसीन ने ट्विटर पर बताई आपबीती

— Neha Bhasin (@nehabhasin4u) October 30, 2019

Loading... I fleed lying my mums waiting below. He even msgd and called me after that to which i stopped responding. The point is i went to give him my cd and hope for a chance at a song. He was older and shouldnt have behaved the way he did. @The_AnuMalik is an ugly pervert and does not https://t.co/tQgStLrYyT

Last thing i wanna say is 19 to age 30 many older men tried to make their cheap advances oh ne rest assured i complained to the people i thought would bring justice. The Tv world says a womans role is of Ma, bhabhi aur behen oh yes i was told that too. So what is A man's role? https://t.co/VcCxryE8Ff

म्‍यूजिक कंपोजर अनु मलिक (Anu Malik) पर सिंगर सोना महापात्रा (sona Mohapatra) और श्‍वेता पंडित पिछले साल Me Too अभियान के चलते यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं. गुरुवार को सोना महापात्रा के एक ट्वीट पर कमेंट करते हुए सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने अपनी आपबीती बताते हुए एक बार फिर अनु मलिक (Anu Malik) पर गलत व्‍यवाहर के आरोप लगाए हैं.सिंगर सोना महापात्रा (sona Mohapatra) ने एक ट्वीट कर कहा कि क्‍या हमारे देश को 'निर्भया' के स्‍तर की ही कोई घटना चाहिए जागने के लिए...?' इस ट्वीट पर अपनी आपबीती बताते हुए नेहा भसीन ने लिखा, 'मैं तुमसे सहमत हूं. हम एक सेक्‍सिस्‍ट समाज में रहते हैं. अनु मलिक एक प्रीडेटर है, मैं खुद उसकी अजीब हरकतों से भागी थी, जब मैं सिर्फ 21 साल की थी. वह सोफे पर लेटा था और स्‍टूडियो में मेरी आंखों के बारे में बात कर रहा था, और मैं अपने आप को उस अटपटी स्थिति में नहीं जाने देना चाहती थी इसलिए वहां से झूठ बोलकर भागी कि मेरी मां नीचे इंतजार कर रही हैं. उसके बाद उसने मुझे मैसेज और कॉल भी किया जिसका मैंने जवाब देना बंद कर दिया. ये वह समय था जब मैं उसे अपनी सीडी देने गई थी ताकि वह मेरी आवाज सुनकर मुझे गाने का चांस दे. वह काफी बड़े थे और उन्‍हें ऐसा व्‍यवहार नहीं करना चाहिए था, जैसा उन्‍होंने किया.'I agee with you. We do live in a very sexist world. Anu Malik is a predetor, i too have run away from his strange moves when i was 21. I didn't let myself get into a sticky situation beyond him lying on a sofa in front of me talking about my eyes in a studio. I fleed lying https://t.co/tQgStLrYyT नेहा भसीन ने आगे लिखा, 'ऐसी ही घटनाओं के चलते घर से दूर रहने वाली अकेली लड़कियों के लिए ये इंडस्‍ट्री और दुनिया उतना सुरक्षित स्‍थान नहीं है. ऐसे छिछोरे हमारी इंडस्‍ट्री के भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं. लेकिन ऐसे आदमियों को हम इतनी आसानी से कैसे माफ कर देते हैं. क्‍या हमें अहसास है कि आखिर क्‍या है जो इन्‍हें हमारा सम्‍मान भंग करने की इतनी हिम्‍मत देता है और हमें घरों में बंद कर देता है. मैंने ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए खुद को कई बार छिपाया है. आखिर क्‍यों ऐसा शख्‍स आसानी से घूमता है और हमें शर्म और डर के चलते घर में बंद होना पड़ता है?'(2) so forgiving to the men, do we realise that is what gives them the strength to ruin our dignity, hide us women in our houses. I hid many times so as to not get myself in a sticky situation. Why is it ok? For a man who is predetor to walk free while we hide in shame n fear? https://t.co/VcCxryE8Ff अनु मलिक का नाम मीटू अभियान में सामने आने के बाद पिछले साल सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 10' के जज की कुर्सी से उन्‍हें हटा दिया गया था. लेकिन अब नए सीजन में एक बार फिर अनु मलिक जज बने नजर आ रहे हैं.