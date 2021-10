शाहरुख खान के नए दिवाली ऐड ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, मिल रहे हैं ऐसे रिएक्शन

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) कैडबरी के नए ऐड की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इस विज्ञापन से शाहरुख खान नेटिजन्स का दिल जीत रहे हैं. न सिर्फ कैडबरी का ऐड बल्कि, स्टार इस दिवाली स्थानीय लोकल दुकानों से सामान खरीदने की भी अपील कर रहे हैं. इन छोटे बिजनेस के लिए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए इस ऐड को बनाया गया है. इस विज्ञापन के जरिए कोई भी किराना स्टोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से शाहरुख खान की आवाज और शक्ल का इस्तमाल कर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के इस ऐ़ड ने उनके फैंस को ऐसे समय में जश्न मनाने का एक कारण दे दिया है. सोशल मीडिया पर वोकल फॉर लोकल का ये ऐड खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने इसे शेयर कर लिखा, ‘कितना सुंदर विज्ञापन है. दिवाली सब की मीठी होनी चाहिए. अपने आस-पास के छोटे और स्थानीय व्यवसाय का समर्थन करें.. ” यहां देखें पोस्ट.

What a beautiful ad !! Diwali sab ki meethi honi chahiye.. support small and local business around you.. https://t.co/UzLKqS8iDn @DairyMilkIn @iamsrk — Huma S Qureshi (@humasqureshi) October 23, 2021

एक्ट्रेस श्रुति सेठ ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, ‘#cadbury और शाहरुख खान से प्यार करने का एक और कारण.’ फिल्म निर्माता गिरीश जौहर ने ट्वीट कर लिखा, “तो #कैडबरी ने एक बार फिर कर दिखाया.. इस बार किंग ऑफ हार्ट्स शाहरुख खान के साथ. इस #Diwali2021 पर स्थानीय खरीदारी को बढ़ावा देना… बहुत ही अभिनव, बहुत विचारशील.’

So #Cadbury does it again…

this time, with this King Of Hearts himself, @iamsrk promoting local shopping this #Diwali2021… Very Innovative, Very Thoughtful indeed … #NotJustACadburyAd https://t.co/bs0JnmbB9s — Girish Johar (@girishjohar) October 24, 2021

हालांकि, कुछ लोगों को यह विज्ञापन पसंद नहीं आया और उन्होंने लोगों से कैडबरी का बहिष्कार करने को कहा. एक यूजर ने लिखा, “कैडबरी को अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रग आरोपी परिवार की जरूरत है. क्या वे समाज में ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट ऐड कर रहे हैं #BoycottCadbury.”

#Cadbury needs a drug accused family to promote its brand .. are they doing surrogate Advt for promoting #Drugs in the society #BoycottCadbury pic.twitter.com/roDAPcKq08 — Dr.Ashish Gupta (@ashishbadshah) October 24, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा, “इस दिवाली मैं हिंदू त्योहारों को ड्रग मुस्लिम सुपरस्टार को बढ़ावा देने के लिए #कैडबरी चॉकलेट का बहिष्कार करने का संकल्प लेती हूं. @DairyMilkIn को यह बात सुननी चाहिए.”

This #Diwali I pledge to boycott #Cadbury chocolates for promoting DRUGGIE Muslim superstar during hindu festivals. @DairyMilkIn should hear as loud & clear !! #BoycottCadbury#BoycottBollywood pic.twitter.com/wEow7dZs2e — Nitika Singh (@itsNitikaSingh) October 24, 2021

आपको बता दें, शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद काफी परेशनियों का सामना कर रहे हैं.