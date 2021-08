अनु मलिक पर लगा इजराइल का नेशनल एंथम कॉपी करने का लगा आरोप, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

मुंबईः सिंगिंग रियेलिटी शो (Singing Reality Show) इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) अक्सर ही सुर्खियों में छाया रहता है. कभी शो के कंटेस्टेंट, तो कभी जजेस के चलते शो का चर्चा में बने रहना आम बात हो गई है. इन दिनों इंडियन आइडल के जज अनु (Anu Malik) मलिक हैं, जो ट्रोल्स के निशाने पर हैं. अनु मलिक, इजराइल के जिमनास्ट डोल्गोपयात (Dolgopayat) के जिमनास्ट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, डोल्गोपयात की जीत के बाद देश का नेशनल एंथम बजा, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

दरअसल, इजरायल के नेशनल एंथम को सुनते ही लोगों को ‘मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन (Mera Mulk Mera Desh)’ की याद आ गई. जिसे लेकर यूजर्स ने अनु मलिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि क्या उन्हें कॉपी करने के लिए दूसरे देश का एंथम सॉन्ग ही मिला. यूजर लगातार वीडियो पर कमेंट करके अनु मलिक को निशाने पर ले रहे हैं.

Israel’s national anthem has uncanny resemblance to Mera Mulk Mera Desh Mera Ye Chaman song from Diljale at a lower tempo. And since Anu Malik was the music director, I am % convinced now that he copied even that music too from here. https://t.co/zpgyrovmr5 — Neta Ji (@AapGhumaKeLeL0) August 1, 2021

Who said that Anu Malik was Copied Song From Isreal Anthem?? I think Olympic Committee is Playing Mera Mulk Mera Desh Song for the honour of Legend Anu Malik https://t.co/WBrQVoCBth — Dev Desai (@DevDesaiDx) August 1, 2021

कई यूजर्स सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए अनु मलिक का मजाक बना रहे हैं और इजराइल का नेशनल एंथम चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘इजराइल के राष्ट्रगान में दिलजले के मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन गीत कम गति पर. और क्योंकि अनु मलिक संगीत निर्देशक थे, मुझे अब % विश्वास हो गया है कि उन्होंने उस संगीत को भी यहीं से कॉपी किया है.’

The National anthem tune has some familiarity to the Indian song.. Mera Mulk Mera Desh?? Or is it just me? https://t.co/mwf2IzoKR0 — Maya (@Sharanyashettyy) August 1, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘जब इजराइल ने अपने राष्ट्रगान को उर्दूवुड के उस्ताद अनवर (अनु) मलिक के राष्ट्रगान से फिल्म दिलजले से कॉपी किया. दिलजले कश्मीर के एक खूंखार आतंकी की कहानी थी.’ हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब अनु मलिक किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा हों, इससे पहले भी उन पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं. मीटू मूवमेंट के दौरान भी अनु मलिक का नाम सुर्खियों में रहा था.