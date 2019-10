खुद अपनी तारीफ लिखकर पति से ट्वीट कराती हैं देसी गर्ल? ट्विटर पर उड़ा निक का जबर्दस्त मजाक

My wife is Indian. She is Hindu, and she is incredible in every way. She has taught me so much about her culture and religion. I love and admire her so much, and as you can see we have fun together. Happy Karva Chauth to everyone! pic.twitter.com/ePlcFwWS6V — Nick Jonas (@nickjonas) October 18, 2019

View this post on Instagram









My everything ❤️ #karwachauth

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on Oct 18, 2019 at 2:02am PDT







Why does this sound like an essay a 1st standard kid has written. LMAO https://t.co/zGmiNJIPDQ

— Bachpan ki dost (@sifar_07) October 18, 2019



Can't read it without rhyming it with "Essay on cow". 😂

— Raja Panchal (@raja7007) October 18, 2019



This is my cat. My cat is orange. She is a very nice cat. She likes to drink milk. I like my cat very much.

— Thor🔨🐱 (@safyanyeah) October 18, 2019



I have best friend. My best friend is my best friend only. My bestfriend is very good. We eat together during break time. We play together during play time. We have fun together after school too. I love my best friend and my bestfriend loves me too.

— Arundhati 🐱 (@reignoffuriosa) October 18, 2019



My mom is a dentist. She helps people smile

— Nicky Naptime (@nickynaptime) October 18, 2019



Meri ek tang nakli hai main hockey ka bahut acha player tha ek din Uday bhai ko meri kisi baat par gussa aa gaya unhone meri hi hockey stick se meri tang tor di par dil ke bohat ache hain foran hospital le gaye meri nakli tang lagwayi or mujhe ye danda kharid k diya https://t.co/EfPlq5vJQ5

— ﻓﺎﻃﻤﮧ. (@FaamaJafri) October 18, 2019



Ofcourse. Priyanka wrote it for him.

— Sheen (@SuchAMisfit) October 18, 2019



Sounds like Priyanka has written it

— piyush jain (@jainpiyushsohan) October 18, 2019



Ideally you should pray for her long life. You have enough years 😂

— Gabbbar (@GabbbarSingh) October 18, 2019



It may sound like that just because you don't have sm1 who looks at you like Nick at priyanka.

Just maybe.........

— ANIKET KALE (@stockfaun95) October 18, 2019



So sorry it wasn't like a shashi tharoor level of caption right? Btw not everything has to be complex and poetic and high on vocabulary. Sometimes simple written things can be more beautiful and impactful. Anyway tum na samjh paaoge rehne do

— Deepali❤ (@Thats_Dee_Cee) October 18, 2019

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनास (Nick Jonas) अक्सर अपने रहन-सहन और तस्वीरों के लिए चर्चा में बने रहते हैं. इस बार प्रियंका के बजाए लोगों ने उनके पति निक जोनास को निशाना बनाया है. असल में प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपने पति निक जोनास के साथ अपना पहला करवाचौथ मनाया. इस मौके पर निक ने कहा कि अभिनेत्री ने उन्हें भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में सब कुछ सिखाया है. अमेरिकी गायक ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर करवा चौथ की तस्वीरें साझा की हैं.इस खास मौके पर प्रियंका ने भारतीय पारंपरिक परिधान चुनते हुए लाल रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनीं जबकि निक ने कुर्ता पहना. निक ने कैप्शन में लिखा, ‘‘मेरी पत्नी भारतीय है. वह हिंदू है और वह हर तरीके से अद्भुत है. उसने अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में मुझे काफी कुछ सिखाया है. मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने साथ में काफी मजे किए. सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं.’’प्रियंका ने भी यही तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करते हुए हैशटैग करवाचौथ के साथ कैप्शन में लिखा, ‘‘मेरा सबकुछ.’’ दंपति ने सैन डिएगो में जोनास बंधुओं के कंसर्ट के इतर करवाचौथ मनाया. प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, ‘‘जोनास ब्रदर्स कंसर्ट में करवाचौथ. जाहिर तौर पर पहला करवा चौथ मुझे हमेशा याद रहेगा.’’हालांकि प्रियंका और निक दोनों को ही इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि निक के ट्वीट को लोग इस तरह से समझेंगे. निक के ट्वीट के जवाब में किए गए कुछ ट्वीट की झलकियां देख‌िए-यूजर ने कहा, ये किसी पहली कक्षा के छात्र के द्वारा लिखा हुआ निबंध जैसा क्यों लग रहा है?एक यूजर ने कहा, पढ़ नहीं सकती. ये पूरी तरह से गाय पर निबंध जैसा है.एक यूजर ने निक के ही अंदाज में प्र‌ियंका की जगह पर बिल्ली लिखना शुरू कर दिया और इसे बिल्ली पर लिखा निबंध बताया.एक यूजर ने इसे बेस्ट-फ्रेंड पर लिखा निबंध बताते हुए खुद भी कुछ लाइन्स लिखीं.एक यूजर ने इसे मां पर लिखा निबंध बता दिया. उन्होंने चिढ़ाने वाले अंदाज में प्रियंका की जगह मां से शब्द बदल दिए.एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि मेरी एक टांग नकली है. उस नकली टांग ने मेरी बहुत सहायता की.एक यूजर ने कहा कि इस ट्वीट निक के लिए प्र‌ियंका ने लिखा है.एक यूजर ने व्यंग कसते हुए कहा कि यह शशि थरूर के स्तर की अंग्रेजी लिखी हुई है.