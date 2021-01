हिंदी सिनेमा की फेवरेट 'मां' थीं बॉलीवुड की 'सुपरमैन', Twitter पर छाया पोस्टर

Remembering Hindi cinema's reputed classic actress and legendary on-screen mother #NirupaRoy on her birth anniversary today. What are your favorite Nirupa Roy roles?@SrBachchan @aapkadharam @ShatruganSinha pic.twitter.com/N2o6j2qjAW— Bollywoodirect (@Bollywoodirect) January 4, 2021

हिंदी सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली माएं ज्यादातर दुःख-दर्द, त्याग और ममता की मूर्ति ही होती हैं. कई उम्दा और सीनियर एक्टर्स ने मां के किरदार को ऐसे निभाया की उनका नाम अब इसी रिश्ते से याद किया जाता है. बॉलीवुड की एक ऐसी ही मां थीं एक्ट्रेस निरुपा रॉय (Nirupa Roy) जो ज्यादातर फिल्मों में अपने बच्चों से बिछड़ जाया करती थीं या फिर उनके बच्चे खो जाते थे. ज्यादातर फिल्मों में निरुपा रॉय को आपने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), शशि कपूर (Shashi Kapoor) और विनोद खन्ना (Vinod Khanna) की मां के रूप में ही देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरुपा रॉय बॉलीवुड की 'सुपरमैन' भी रह चुकी हैं.अगर आप इस खबर से अनजान हैं तो हमको बताते हैं निरुपा रॉय के निभाए किरदारों में से एक ऐसे किरदार की कहानी जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जी हां, एक्ट्रेस निरुपा रॉय ने डायरेक्टर अनंत ठाकुर की फिल्म 'सुपरमैन' में सुपरमैन का किरदार प्ले किया था. इसी फिल्म का एक पोस्टर ट्विटर पर शेयर किया गया है जिसे देखकर लोग पुरानी यादों में खो गए हैं. फिल्म 'सुपरमैन' 1960 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ जयराज, हेलन, नीता जैसे कलाकार भी थे.ये तस्‍वीर नेशनल फिल्‍म अरकाइव ऑफ इंडिया (NFAI) द्वारा ट्व‍िटर पर शेयर की गई है.बॉलीवुड सबसे दुखियारी मां एक्ट्रेस निरुपा रॉय ने करियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म 'रनक देवी' से की थी. हिंदी फिल्मों में पहली बार उन्हें होमी वाडिया ने कास्ट किया था. उनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम अमर राज था. फिल्म में उनके साथ एक्टर त्रिलोक कपूर ने काम किया था. करियर के शुरुआती दिनों निरुपा रॉय ने कई फ़िल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया. उनकी जोड़ी एक्टर त्रिलोक कपूर के साथ ख़ूब पसंद की गई. लगभग 18 फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया. बाद में उन्हें मां के रोल से ज्यादा प्रसिद्धि मिली और वो बॉलीवुड की गरीब दुखियारी मां के किरदार से दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस गईं. अपने निभाए मां के किरदार की वजह से ही उन्हें ‘Queen Of Misery’ भी कहा जाने लगा था.बता दें कि निरुपा रॉय को साल 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था और इसी साल बॉलीवुड की मां हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गईं.