नोरा फतेही की जब 'जलपरी' बन हो गई हालत खराब, स्ट्रेचर पर आईं एक्ट्रेस, फैंस हो गए परेशान

नोरा फतेही (Nora Fatehi) अपने बोल्ड फोटोज और कातिल डांस मूव्स के कारण सुर्खियों में रहती हैं. डांसिंग क्‍वीन नोरा फतेही इस बार सुपरस्टार सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के साथ मिलकर फैंस के होश उड़ाने वाले हैं. नोरा अपने गाने में ‘जलपरी’ के अवतार में नजर आने वाली हैं. दोनों नया म्यूजिक एल्बम ‘डांस मेरी रानी’ (Dance Meri Rani) जल्द रिलीज होने वाला है. हालांकि, ‘जलपरी’ बन एक्ट्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें सेट से लाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ा. नोरा को स्ट्रेचर पर लेटे देख फैंस भी चिंतित हो गए और पूछने लगे सब ठीक है न.

लोगों को सता रही है नोरा की चिंता

नोरा फतेही (Nora Fatehi) पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के साथ दूसरी बार स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. दोनों नया म्यूजिक एल्बम ‘डांस मेरी रानी’ (Dance Meri Rani) 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है. लेकिन गाने के रिलीज होने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद लोगों को नोरा की सेहत की चिंता सताने लगी है.

स्ट्रेचर पर लिटाकर नोरा को कराया मूव

दरअसल, वीडियो में एक्ट्रेस स्ट्रेचर (Nora Fatehi Came On A Stretcher) पर लेटी नजर आ रही हैं. म्यूजिक एल्बम के लिए नोरा ने ‘जलपरी’ का अवतार लिया है और टाइट कपड़ों में एक्ट्रेस का मूव कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है. इसी वजह से नोरा को स्ट्रेचर पर लिटाकर मूव कराया जा रहा है.

The things #NoraFatehi does to perfect her work are just commendable.

Here’s she’s being transported to the waters on a stretches as she dressed up like a mermaid for her next song titled ‘#DanceMeriRani‘ with #GuruRandhawa pic.twitter.com/2R2iEMLemN

— Bollywood Buzz (@CricBollyBuzz) December 17, 2021