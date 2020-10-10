'Baby Marva Ke Maanegi' पर नोरा फतेही ने साड़ी में दिखाया स्वैग, टेरेंस के साथ लगाए ठुमके
(photo credit: instagram/@the_indian_dance_fire_1233)
इस बीच नोरा (Nora Fatehi) का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह टेरेंस लुईस के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो की खास बात ये है कि इसमें नोरा पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं और इसी में वह शानदार डांस मूव्ज दिखा रही हैं.
- News18Hindi
- Last Updated: October 11, 2020, 6:41 AM IST
वीडियो में नोरा अपने ही गाने 'बेबी मरवा के मानेगी' पर अपने स्वैगी अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो की खास बात ये है कि इसमें वह साड़ी में नजर आ रही हैं. नोरा का ये साड़ी लुक हाल ही में खूब सुर्खियों में रहा था. जिसमें वह इंग्लिश पिंक कलर की फ्लोरल ऑरगेंजा साड़ी में नजर आई थीं. ऐसे में वह इसी साड़ी में शानदार डांस करती नजर आ रही हैं. जिसमें उनके साथ टेरेंस लुईस भी दिखाई दे रहे हैं.
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नोरा फतेही (Nora Fatehi) का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके डांस मूव्स देखकर उनके फैन्स काफी खुश हैं और कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. नोरा का ये वीडियो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' के सेट का है. जिसे 'द इंडिया डांस फायर' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. जहां नोरा फतेही साड़ी पहनकर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं.