Nora Fatehi की इंस्टाग्राम पर हुई वापसी, बताया क्यों डिलीट हुआ था अकाउंट

नोरा फतेही (Nora Fatehi) के फैंस अचानक से तब परेशान हो गए, जब 4 जनवरी को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से डीएक्टिवेट हो गया. फैंस बार-बार इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करते लेकिन निराशा हाथ लगती. लेकिन देर रात वापस से उनका अकाउंट एक्टिवेट (Nora Fatehi Instagram restored) हो गया. उनका अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ था, इसकी जानकारी नोरा ने खुद दी और अकाउंट एक्टिवेट होने पर इंस्टाग्राम को शुक्रिया (Nora Fatehi says thanks to Instagram) अदा किया.

नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने इंस्टाग्राम पर वापसी के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट होने की वजह का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- ‘सॉरी guys! मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी. सुबह से कोई मेरे अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा था. शुक्र हो इंस्टाग्राम टीम का, जिन्होंने तुरंत इस समस्या का सुलझाने में मेरी मदद की’.

नोरा फतेही इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और इस पर उन्हें 37.6 मिलियन लोग फॉलो करते थे. एक्ट्रेस अक्सर प्लेटफॉर्म पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हैं, जिससे फैंस हैरान हो जाते हैं. नोरा इस समय दुबई में हैं, जहां वह वेकेशन का लुफ्त उठा रही हैं.

नोरा के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस का पिछला म्यूजिक वीडियो ‘डांस मेरी रानी’ जबरदस्त हिट हुआ था. गुरु के साथ नोरा फतेहीकी जबर्दस्त केमिस्ट्री भी सुर्खियों में रही थी. इस गाने को गुरु रंधावा और जहरा एस खान ने गाया था, जिसे रश्मि विराग ने लिखा था और तनिष्क बागची ने कंपोज किया था. ‘डांस मेरी रानी’ नोरा फतेही और गुरु रंधावा के बीच फिल्माया गया दूसरा म्यूजिक वीडियो है. दोनों ने पहले ‘नाच मेरी रानी’ गाने पर साथ काम किया था. ऐसी अफवाहें भी हैं कि नोरा फतेही और गुरु रंधावा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

