'आदिपुरुष' के डायरेक्टर ने राम नवमी पर दिया तोहफा, 'बाहूबली' का दिखा राम अवतार

देशभर में आज राम नवमी (Ram Navami 2022) का त्योहार मनाया जा रहा है. भगवान राम का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाने वाले इस त्योहार को फिल्म ‘आदिपुरुष’ ( Adipurush) के डायरेक्टर ने काफी खास बना दिया है. फिल्म ‘आदिपुरुष’ में ‘बाहूबली’ यानी प्रभास भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. ‘बाहूबली’ के राम अवतार की एक झलक निर्देशक ओम राउत (Om Raut) ने शेयर की है, जिसको देखने के बाद फैंस फूले नहीं समा रहे हैं.

‘आदिपुरुष’ ( Adipurush) में प्रभास (Prabhas) के ‘राम’ किरदार को लेकर फैंस अब तक फोटोशॉप्ड तस्वीरों के शेयर कर रहे थे, लेकिन अब फिल्म के निर्देशक ओम राउत (Om Raut) ने राम नवमी के मौके पर ‘आदिपुरुष’ से जुड़ा प्रभास का फर्स्ट लुक शेयर किया है, जिसमें वह राम अवकारी नजर आ रहे हैं.

राम अवतारी ‘आदिपुरुष’

ओम राउत ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फिल्म ‘आदिपुरुष’ का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में प्रभास के फैंस की तरफ से बनाए गए फिल्म से जुड़े उनके अलग-अलग लुक दिखाई दे रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में ओम राउत ने फैंस को राम नवमी की शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही वीडियो में लिखा है कि फैंस की तरफ से बनाए गए फिल्म ‘आदिपुरुष’ के पोस्टर्स.

ओम राउत ने किया ये ट्वीट

वीडियो को शेयर करते हुए ओम राउत ने ट्वीट कर लिखा, ‘उफनता वीरता का सागर, छलकती वात्सल्य की गागर. जन्म हुआ प्रभु श्री राम का, झूमे नाचे हर जन घर नगर’.

उफनता वीरता का सागर,

छलकती वात्सल्य की गागर।

जन्म हुआ प्रभु श्रीराम का,

झूमें नाचे हर जन घर नगर।।

Celebrating the victory of good over evil✨#ramnavmi #adipurush pic.twitter.com/Xbl1kOgZ7z

— Om Raut (@omraut) April 10, 2022