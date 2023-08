OMG 2 Twitter Review:'फुल पैसा वसूल है भाई', महादेव का दूत बन अक्षय ने जमाया रंग, पंकज त्रिपाठी ने लूटी महफिल

OMG 2 Twitter Review: जिस दिन का दर्शकों के बेसब्री से इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया. इंतजार की घड़ियां जैसे ही खत्म हुई और दर्शक भारी संख्या में थिएटर्स पहुंच रहे हैं. अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी पहली बार साथ में स्क्रीन पर नजर आए हैं. कई फिल्म समीक्षकों ने तो इसकी कहानी जबरदस्त बताया है लेकिन फिल्म देख चुके दर्शकों का फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन है? आप भी फिल्म देखना का मन बना रहे हैं तो आप ये जरूर जान लीजिए कि जो लोग फिल्म को देख चुके हैं आखिर उनका फिल्म को लेकर रिव्यू कैसा है.

सनी देओल की गदर 2 के अपोजिट अक्षय कुमार की ‘ओह माय गॉड 2’ आज रिलीज हो चुकी है. ‘ओह माय गॉड 2’ साल 2012 में आई OMG का सीक्वल है. अक्षय कुमार के अलावा लीड रोल में पकंज त्रिपाठी, यामी गौतम, गोविंद नामदेव, अरुण गोविल से लेकर अरुण गोविल जैसे स्टार्स हैं. लोगों को फिल्म की कहानी, डायलॉग्स के साथ फिल्म में दिया गया स्ट्रॉन्ग मैसेज काफी पसंद आ रहा है. लोग फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग देकर इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

OMG 2 देखने वाले दर्शक फिल्म की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं. पहला शो देखने के बाद लोगों को कहना है कि हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए. फिल्म की स्टोरी लाइन हो या डायरेक्शन सब कुछ काफी बेहतरीन है. लोगों का कहना है कि जिस तरह से फिल्म सेक्स एजुकेशन पर स्ट्रॉन्ग मैसेज देती वह वाकई काबिले तारीफ है.

इस बार अक्षय कुमार श्रीकृष्ण के अवतेर में नहीं बल्कि भगवान शिव का दूत बने दिखाई दे रहे हैं. फिल्म को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन दर्शकों का कहना है कि इसमें A सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं लगा. ये फिल्म जिनके लिए बनी है, उन्हें देखने से रोक दिया गया है लेकिन माता-पिता सब देखे. ये एक ऐसा मुद्दा जो अक्षय कुमार को छोड़कर कोई सुपरस्टार कभी नहीं उठा सकता. वहीं, पंकज त्रिपाठी का काम भी गजब है must watch #omg

#OMG2 Public Review 🔥

• #AkshayKumar is a piece of ART

• Kami nikalo to nikal nhi payegi

• Five out Five ⭐ #OMG2Reviewpic.twitter.com/0llU6EBlE4

— Atharva राज🚩 (@RajAtharva30) August 10, 2023