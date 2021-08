तेलुगू सुपरस्टार चिरंजीवी के बर्थडे पर उनकी अगली फिल्म के टाइटल 'भोला शंकर' का ऐलान

मुंबई. तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) की अगली फिल्म का नाम ‘भोला शंकर’ (Bhola Shankar) होगा. दिग्गज एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu) ने रविवार को चिरंजीवी के 66वें जन्मदिन के मौके पर ट्वीट कर फिल्म के नाम की घोषणा की. महेश बाबू ने टि्वटर पर फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी जारी किया. ‘भोला शंकर’ का निर्देशन मेहर रमेश करेंगे जिन्हें 2009 में आई एक्शन फिल्म ‘बिल्ला’ और कन्नड़ फिल्म ‘वीरा कन्नडिगा’ जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. फिल्म का निर्माण अनिल सुंकारा की कंपनी ए के इंटरटेनमेंट करेगी.

महेश बाबू ने टि्वटर पर लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक चिरंजीवी सर, आपकी फिल्म के शीर्षक की घोषणा करने पर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं. भोला शंकर का निर्देशन मेरे अच्छे दोस्त मेहर रमेश करेंगे जबकि इसका निर्माण मेरे पसंदीदा निर्माता अनिल सुनकारा करेंगे. आने वाला वर्ष आपके लिए बेहतर स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए. आपको शुभकामनाएं सर.’

Happy birthday @KChiruTweets garu Honoured to be unveiling the title of your film! #BholaaShankar, under the directorial skills of my good friend @MeherRamesh and my favourite producer @AnilSunkara1 garu

May the year ahead bring you great health and success. All the best sir! pic.twitter.com/U9czmnIK5I

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 22, 2021