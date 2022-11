मलाइका अरोड़ा के आइटम सॉन्ग पर पाकिस्तानी एक्टर का फूटा गुस्सा, TWEET कर साधा निशाना

नई दिल्ली- आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म ‘एन एक्शन हीरो’ (An Action Hero) से मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) बड़े पर्दे पर जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म में मलाइका काफी लंबे अरसे बाद किसी आइटम सॉन्ग पर डांस करती नजर आएंगी. ‘एन एक्शन हीरो’ में डांसिंग डीवा मलाइका अरोड़ा पुराने गाने ‘आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए’ के रीमिक्स वर्जन पर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन इस गाने के रिलीज होते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया है. पाकिस्तानी फैन्स के साथ-साथ पाकिस्तान के दिग्गज कलाकारों ने भी इस गाने के रीमेक पर नाराजगी जताई है.

पाकिस्तान के जाने-माने एक्टर अदनान सिद्दीकी ने ट्विटर के माध्यम से क्लासिक गाने के रीमेक पर अपनी नाराजगी जताई है. इस गाने के रीमेक वर्जन पर निशाना साधते हुए अदनान अपने ट्वीट में लिखते हैं, ‘क्या हवा में कुछ मिला है जो पूरी दुनिया क्लासिक को बर्बाद करने पर तुली है. यहां तक कि रीक्रिएशन के लिए भी हुनर की जरूरत होती है. नाजिया हसन भी अपनी कब्र में करवट ले रही होंगी.’

Is there something in the air that the world has suddenly developed a penchant for ruining perfect classics? Even re-creation requires talent. Nazia Hassan must be turning in her grave. #AapJaisaKoi nahi..

— Adnan Siddiqui (@adnanactor) November 28, 2022