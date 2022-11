Video: बड़े पर्दे पर धूम मचाने वाली हैं पलक तिवारी, संजय दत्त के साथ इस फिल्म में दिखेगा भयानक रूप

मुंबई. टीवी सीरियल की अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. पलक तिवारी अभिनेता संजय दत्त के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘द वर्जिन ट्री’ के जरिए दर्शकों को डराती नजर आएंगी. निर्माताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी. दत्त (63) अभिनेता दीपक मुकुट के सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट के साथ अपने बैनर थ्री डायमेंशन मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिये बतौर प्रोड्यूसर इसका समर्थन करेंगे.

सिद्धांत सचदेवा करेंगे डायरेक्ट

निर्माताओं ने एक बयान में कहा, वानुक्ष अरोड़ा और सिद्धांत सचदेवा द्वारा लिखी इस फिल्म को सिद्धांत सचदेवा ही निर्देशित करने वाले हैं. फिल्म में काम करने वाले कलाकारों में अभिनेता सनी सिंह, अभिनेत्री मौनी रॉय, पलक तिवारी, आसिफ खान शामिल हैं. संजय दत्त ने एक बयान में कहा कि मुझे उस फिल्म का समर्थन करने में खुशी हो रही है, जिसकी मुझे तलाश थी. यह फिल्म कॉमेडी और हॉरर का सटीक मिश्रण है, जिसमें ठंडक और रोमांच का सही संतुलन है.

