Panama Papers leak case: ईडी ऑफिस से बाहर निकलीं ऐश्वर्या राय बच्चन, सामने आया VIDEO

Panama Papers leak case: ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को 2016 के ‘पनामा पेपर्स’ लीक प्रकरण से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) ने आज (सोमवार) तलब किया था. वहीं, ऐश्वर्या पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुईं. ईडी द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की बहू ऐश्वर्या राय से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत पूछताछ की गई. वहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही एश्वर्या ईडी ऑफिस के बाहर निकलती हुई नजर आईं.

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी ऑफिस से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं. बता दें, मामला वर्ष 2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा है, जिसे ‘पनामा पेपर्स (Panama Papers)’ नाम से जाना जाता है. इसमें विश्व के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने कथित तौर पर देश से बाहर की कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था. इनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं.

#WATCH Delhi | Aishwarya Rai Bachchan leaves from Enforcement Directorate office. She was summoned by ED in connection with the Panama Papers case. pic.twitter.com/zqxJlR7iPT

— ANI (@ANI) December 20, 2021