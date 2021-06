अनुष्का शर्मा के लिए इंटरव्यू अरेंज कर चुकी हैं परिणीति चोपड़ा, प्रोडक्शन हाउस में कर चुकी हैं काम

नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) इन दिनों तुर्की में छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं. वह तुर्की से लगातार अपनी तस्वीरें भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं. इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को अपनी एक और तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कुछ देर पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ Ask Me Anything सेशन रखा. इस दौरान फैंस ने परिणीति से कई सवाल पूछे.



इसी बीच एक फैन ने परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) से उनकी लेडी क्रश अनुष्का शर्मा के बारे में सवाल पूछ लिया. फैन ने पूछा कि आप अपने लेडी क्रश अनुष्का शर्मा के बारे में कुछ बताइए. इस सवाल का जवाब देते हुए परिणीति ने लिखा, 'मैंने, बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए अनुष्का के इंटरव्यू को मैनेज किया था. उसके 3 महीने के अंदर ही 'लेडीज वर्सेज रिकी बहल' में मैं उनकी को-एक्टर बन गई. ये कितना अच्छा ना? उस समय से मैं हमेशा उन्हें देखती आई हूं.'



परिणीति चोपड़ा ने अनुष्का के लिए इंटरव्यू मैनेज किया था. फोटो साभार: @Parineetichopra instagram

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) के इस पोस्ट पर अनुष्का शर्मा ने रिप्लाई करते हुए लिखा, 'बिग हग्स.' बताते चलें कि, परिणीति चोपड़ा ने फिल्मों में आने से पहले प्रोडक्शन हाउस की मार्केटिंग टीम में काम करती थीं, उस दौरान उन्होंने अनुष्का शर्मा के लिए इंटरव्यू मैनेज किया था. हाल ही में परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) फिल्म 'साइना' में नजर आई थीं. यह फिल्म बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) की बायोपिक थी. फिल्म में परिणीति लीड रोल में नजर आई थीं, जिसमें वह साइना की भूमिका में थीं.