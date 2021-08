रणवीर सिंह बन गए पापा! परिणीति चोपड़ा के फैन ने पूछा सवाल तो एक्ट्रेस बोलीं- 'प्लीज, कंफर्म करें'

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने मंगलवार दोपहर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) का सेशन रखा. उस दौरान परिणीति फैंस के साथ बात करने के मूड में दिखीं, तभी तो फैंस द्वारा पुछे गए हर सवाल का वह सटीक जवाब दे रही थीं. एक्ट्रेस के फैंस ने उनसे कई मजेदार सवाल किए. प्रशंसकों में से एक ने उनसे उनके को-एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के बारे में भी सवाल किया जिसके जवाब में परिणीति ने क्या कहा, ये आपको जरूर जानना चाहिए.

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) के एक फैन ने उनसे ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन में पूछा कि क्या ‘रणवीर सिंह पापा बन गए” इस पर एक्ट्रेस ने रणवीर को टैग करते हुए उन्हें कंफर्म करने को कहा. परिणीति ने लिखा, “रणवीर सिंह, कृपया इस बात की पुष्टि करें” इस सवाल से ये साफ जाहिर होता है कि, एक्टर के फैंस को रणवीर के पापा बनने का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मिलकर अपनी सासू मां का बर्थडे मनाया. इस मौके पर रणवीर ने अपनी मां के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया.

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) के फैंस ने उनसे कई मजेदार सवाल किए. साभार: @ParineetiChopra Instagram

एक अन्य फैन ने परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) बताया कि वह श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की तरह दिखती हैं. फैन ने लिखा, “आप और श्रद्धा कपूर बहनों की तरह दिखती हैं!” जिसपर परिणीति ने जवाब दिया, “क्या?! श्रद्धा मैं सिड की जगह ले रहा हूं” और एक्ट्रेस ने श्रद्धा कपूर के साथ उनके भाई को टैग किया. इसी तरह एक्ट्रेस के फैंस ने उनसे कई सवाल पुछे जिसका उन्हें मजेदार जवाब मिला.

हाल ही में परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) फिल्म ‘साइना’ में नजर आई थीं. यह फिल्म बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) की बायोपिक थी. फिल्म में परिणीति लीड रोल में नजर आई थीं, जिसमें वह साइना की भूमिका में थीं. इसके अलावा परिणीति अगली बार रणबीर कपूर और अनिल कपूर के साथ फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) में दिखाई देंगी.