'The Girl On The Train' Trailer: परिणीति चोपड़ा का दिखा दमदार अवतार, देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) को लेकर काफी व्यस्त चल रही हैं. इसी बीच फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है. 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोगों का इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है और ट्रेलर को पसंद किया जाना भी लाजमी है, क्योंकि पहली बार परिणीति चोपड़ा को ऐसे अवतार में देख रहे हैं, जिसमें उनका सीरियस किरदार नजर आ रहा है. रिलीज के साथ ही फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.ट्रेलर देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि फिल्म में परीणीति एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो अपना याददाश्त खो चुकी हैं और अपना याददाश्त खोने से पहले उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक लड़की का खून किया है. फिल्म में काफी सस्पेंस देखने को मिलने वाला है. बता दें, इस फिल्‍म की शूटिंग प‍िछले साल ही पूरी हो गई थी और फैंस इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. परिणीति चोपड़ा की ये फिल्‍म स‍िनेमाघरों के बजाए अब सीधे नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर र‍िलीज होगी. ये फिल्‍म 26 फरवरी को र‍िलीज होगी.पहले फिल्‍म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' 8 मई, 2020 को र‍िलीज होने वाली थी. इस फिल्‍म का अब टीजर सामने आया है, जो काफी उत्‍सुकता पैदा करने वाला है. इस फिल्‍म में परिणीति चोपड़ा के अलावा एक्‍ट्रेस अदिति राव हैदरी, कृति कुल्‍हारी और अविनाष त‍िवारी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि इस फ‍िल्‍म के डायरेक्टर र‍िभु दासगुप्‍ता हैं.