The Girl On The Train Teaser: परिणीति चोपड़ा को डरा रहा है उनका Past

View this post on Instagram A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की आने वाली फिल्‍म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) का टीजर सामने आ गया है. इस फिल्‍म की शूटिंग प‍िछले साल ही पूरी हो गई थी और फैंस इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार इस फिल्‍म के टीजर के साथ ही इसकी र‍िलीज डेट भी सामने आ गई है. परिणीति चोपड़ा की ये फिल्‍म स‍िनेमाघरों के बजाए अब सीधे नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर र‍िलीज होगी. ये फिल्‍म 26 फरवरी को र‍िलीज होगी.पहले फिल्‍म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' 8 मई, 2020 को र‍िलीज होने वाली थी. इस फिल्‍म का अब टीजर सामने आया है, जो काफी उत्‍सुकता पैदा करने वाला है. नेटफ्ल‍िक्‍स ने इस फिल्‍म का टीजर र‍िलीज करते हुए ल‍िखा, 'इसका पास्‍ट ही इसका भव‍िष्‍य बचा सकता है.'टीजर के साथ ही परिणीति ने इस फिल्‍म का एक नया पोस्‍टर भी र‍िलीज किया है.इस फिल्‍म में परिणीति चोपड़ा के अलावा एक्‍ट्रेस अदिति राव हैदरी, कृति कुल्‍हारी और अविनाष त‍िवारी नरज आएंगे. जबकि फ‍िल्‍म का न‍िर्देशन र‍िभु दासगुप्‍ता करेंगे.