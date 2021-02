'The Girl on the Train' आज होगी रिलीज, परिणीति चोपड़ा बोलीं- 'मैं लोगों को हैरान करना चाहती हूं'

बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन (The Girl on the Train )' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. पिछले साल कोरोना और फिर लॉकडाउन के चलते का वजह से फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका, लेकिन फिल्म को लेकर काफी बज बना रहा. पर‍िणीति ने अपनी फिल्मों में हैप्पी एंड लाइवली कैरेक्टर्स निभाए हैं. अब पहली बार पर‍िणीति इस फिल्म में एक डार्क शेड कैरेक्टर निभाती नजर आएंगी. ये फिल्म हॉलीवुड थ्रिलर 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की एक आधिकारिक हिंदी रीमेक है, जो इसी नाम की पाउला हॉकिन्स की 2015 बेस्टसेलर पर आधारित है.परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) अपनी फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन (The Girl on the Train)' ने इस फिल्म को लेकर न्यूज18 से खास बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने फिल्म के निर्देशक रिभु दासगुप्ता (Ribhu Dasgupta) की जमकर तारीफ की.उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में एक स्थापित छवि को तोड़ना कठिन है. एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे खुशी है कि निर्माताओं ने सोचा कि मैं स्क्रीन पर मेरे द्वारा देखी गई चीजों से अलग कुछ कर सकती हूं. यह आमतौर पर अभिनेताओं के साथ नहीं होता है क्योंकि उन्हें विभिन्न भूमिकाओं में देखा गया है. मैं चाहती थी कि लोग मेरा एक नया पक्ष देखें. मैं अपने किरदार से उन्हें हैरान कर देना चाहती हूं.उन्होंने कहा कि रिभु दासगुप्ता की शूटिंग तकनीक कमाल की हैं. मुझे वास्तव में सिंगल टेक और स्थिर कैमरा शॉट्स की शैली पसंद है. अनकट वाइब्स ने मुझे मंचीय नाटकों की याद दिला दिया. लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकनीक कि आपको माक्स दिए जाते हैं और इसके लिए आप सभी निर्देशों से अवगत हो.परिणीति ने इस बातचीत में आगे कहा कि मैं बहुत ही नटखट हूं, इसलिए मैं चीजों को जानना पसंद करता हूं. अगर 30 फोकस अंक और 80 संवाद हैं तो यह मुझे उत्साहित करता है. हमने यहां बहुत लंबे समय तक काम किया है.ट्रेलर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेलर बहुत उत्साहजनक है. ट्रेलर देखने के बाद लोगों के फोन करना शुरू कर दिए. उन्होंने कहा कि ये बहुत वास्तविक है. मीरा कपूर के चरित्र में उतरना और उसे जीवंत करने के लिए निर्देशक रिभु दासगुप्ता के साथ मिलकर काम करना, मेरे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा अनुभव था.