परिणीति चोपड़ा पहली बार अपने होमटाउन 'अंबाला' में करेंगी शूटिंग, कहा- 'ये सपना पूरा होने जैसा है'

अंबाला (Ambala) की रहने वाली परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) शूटिंग करने अपने होमटाउन अंबाला के लिए रवाना हुईं. परिणीति ने देशभर में शूटिंग की हैं, लेकिन कभी अपने होमटाउन में शूटिंग करने का मौका नहीं मिला. ये उनके लिए पहला मौका है जब अपने घर में शूटिंग करेंगी और ये उनके लिए सपना पूरा होने जैसा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणीति के एक जानकार के मुताबिक वह किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट की शूटिंग के लिए अंबाला जा रहीं हैं. ये गजब का संयोग है कि इस विज्ञापन की शूटिंग अंबाला में होगी. वह लंबे समय के बाद अपने घरवालों से मिलेंगी और उनके साथ समय बिता पाएंगी.मिली जानकारी के मुताबिक परिणीति का अंबाला ट्रिप काफी छोटा होगा, क्योंकि परिणीति की फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ (The Girl On The Train) का ओटीटी (OTT) पर प्रीमीयर होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार का काम तेजी पर है. इस फिल्म के लिए प्रचार के लिए परी को जल्दी से शूटिंग निपटा कर वापस मुंबई जाना होगा. इसलिए उनके पास अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का अधिक मौका नहीं मिलेगा.फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ में परिणीति चोपड़ा के साथ अदिति राव हैदरी,कीर्ती कुल्हारी और अविनाश त्यागी प्रमुख भूमिका में हैं. ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म फ्लिक (Flick) का हिंदी रीमेक है. हॉलीवुड की फिल्म में एमिली ब्लंट मुख्य भूमिका में थीं जबकि हिंदी रीमेक में परिणीति लीड रोल में हैं. ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है. इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया था जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो गए. कल इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के सामने होगा. इसकी जानकारी परी ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर दी है. इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर के शेयर करते ही 25 हजार से ज्यादा लाइक मिल गए. परिणीति इस फिल्म में बिल्कुल ही अलग अंदाज में दर्शकों के सामने होंगी. परिणीति को खुद इस फिल्म से काफी उम्मीदें है. ये फिल्म सिनेमाघर में नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज होगी. इस फिल्म को मई में रिलीज किया जाना था लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया. ये फिल्म अब इसी महीने दर्शकों के सामने होगी.