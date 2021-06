‘संदीप और पिंकी फरार’ को लेकर परिणीति चोपड़ा का खुलासा, कैसे IMDB रेटिंग 1 से बढ़कर हुई 6.3?

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म ‘संदीप और पिंकी फरार’ (Sandeep Aur Pinky Faraar) के बारे में बात की. ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज की गई थी. इसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिर से रिलीज किया गया. अब एक्ट्रेस ने आईएमडीबी रेटिंग (IMDb) के बारे में बताया है. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि यह साल उनके लिए खुशियों भरा है.



परिणीति चोपड़ा इन दिनों तुर्की में अच्छा समय बता रही हैं. वहां से सोशल मीडिया पर आस्क मी एनिथिंग (Ask Me Anything) सेशन किया. इस दौरान एक्ट्रेस ने कई अलग अलग सवालों पर अपनी राय जाहिर की. इसी दौरान आईएमडीबी रेटिंग (IMDb) के बारे में पूछने पर परिणीति ने बताया कि ‘संदीप और पिंकी फरार’ को जब ओटीटी पर रिलीज किया गया तो इसकी रेटिंग में गजब का उछाल आया. परिणीति ने इसकी जानकारी अपनी इंस्टा स्टोरी पर दी है. जब परिणीति से एक फैन ने पूछा कि क्या आईएमडीबी रेटिंग को मानती हैं ??? तो फिल्म का पोस्टर शेयर कर बताया कि दर्शकों ने इतना देखा कि 1 से बढ़कर रेटिंग 6.3 हो गई.



(साभार: parineetichopra/Instagram)

इसके अलावा एक्ट्रेस से जब एक फैन ने ‘संदीप और पिंकी फरार’ सीक्वल के बारे में पूछा गया तो बोलीं ‘मैं और बाबा फरार 2 के लिए रेडी हैं’. बाबा से उनका मतलब अर्जुन कपूर से था जो इस फिल्म में उनके को-स्टार हैं.

(साभार: parineetichopra/Instagram)

इसके अलावा एक फैन ने पूछा कि क्या उन्होंने वैक्सिनेशन करवा लिया है इस पर परिणिती चोपड़ा ने कहां कि इंंडिया आने के बाद पहला काम यही करेंगी. इसके अलावा उनकी फिल्म की तारीफ तो एक्ट्रेस ने कहा कि '2021 मेरे लिए खास है. इस साल मेरी तीन फिल्में रिलीज हुईं.



(साभार: parineetichopra/Instagram)

बता दें कि हाल ही में परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है. दिबाकर बनर्जी के निर्देशन वाली यह फिल्म दर्शकों को पंसद आ रही है.