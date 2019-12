जामिया प्रदर्शन: छात्रों के पक्ष में उतरा बॉलीवुड, इन बड़े सितारों ने पुलिस कार्रवाई को बताया बर्बर

According to the law of the land under any circumstances police can not enter any university campus with out the permission of the university authorities. By entering the Jamia campus with out permission police has created a precedence that is a threat to every university . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 16, 2019



If this is what’s gonna happen everytime a citizen expresses their view, forget #CAB, we should pass a bill and not call our country a democracy anymore! Beating up innocent human beings for speaking their mind? BARBARIC.

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) December 17, 2019



My heart goes out to all the students back home in Delhi. In a democracy like ours, its sad to see violence against citizens for voicing their opinion through peaceful protests. There should be no place for violence of any form & intent in our country. I strongly condemn this act

— Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) December 16, 2019



That was last week and now add oppressing the voices of our students by using violence and we have crawled even further into the dark tunnel. I stand by a secular, democratic India where peaceful dissent is our… https://t.co/wiZVSq71Nc

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) December 17, 2019

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पुलिस कार्रवाई की मंगलवार को फिल्म जगत की और भी हस्तियों ने निंदा की और नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ छात्रों का समर्थन किया. अदाकारों मोहम्मद जीशान अयूब, परिणीति चोपड़ा (parineeti chopra), सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth malhotra), जानेमाने लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) समेत अन्य लोगों ने रविवार को परिसर के अंदर के घटनाक्रम पर छात्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की.अयूब ने जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई और सभी से इस विवादास्पद कानून के खिलाफ एकजुट रहने को कहा. प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास काम के नाम पर दिखाने के लिये कुछ भी नहीं है, इसलिये वे हर दिन नये खलनायक पैदा कर रहे हैं.उन्होंने कहा, 'आज वो मुसलमानों को खलनायक बना रहे हैं. अगर आप उन्हें हटा भी देंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि वे कोई नया खलनायक नहीं तैयार करेंगे. वे नए खलनायक बनाते रहेंगे--उनके पास दिखाने के लिये कुछ भी नहीं है. लोग पाकिस्तान, कश्मीर से ऊब चुके हैं. वे आपको अपने मनोरंजन के लिये मूर्ख बना रहे हैं. मूर्ख नहीं बनें और एकजुट रहें.' अभिनेता ने नयी दिल्ली में प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम में कहा, 'वो धर्म के नाम पर हमें कैसे बांट सकते हैं?'रविवार को जामिया के छात्रों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाने वाले वीडियो के जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि पुलिस विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर में नहीं जा सकती.उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया, 'कानून के अनुसार पुलिस किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती. बिना अनुमति के जामिया परिसर में प्रवेश करके पुलिस ने एक मिसाल कायम की है जो हर विश्वविद्यालय के लिए खतरनाक है.'परिणीति चोपड़ा ने पुलिस की कार्रवाई को ‘बर्बर’ बताया. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि उनकी भावनाएं दिल्ली में छात्रों के साथ हैं.अभिनेता अभय देओल तथा पुलकित सम्राट ने भी छात्रों के प्रति समर्थन जताया. देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'छात्र हमारी पूंजी हैं और हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि जल्द विवेक आएगा. देश खुद से जंग की ओर नहीं जा सकता.'ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट किया, 'मैं एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत के साथ हूं जहां शांतिपूर्ण असहमति हमारा संवैधानिक अधिकार है.' आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, फिल्मकार हंसल मेहता समेत फिल्म जगत की कई अन्य हस्तियों ने भी कानून के विरोध में प्रतिक्रिया दी.यह भी पढ़ें: