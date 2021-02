इंटरनेशनल बेस्टसेलर ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन (The Girl on the Train)’ पर इसी नाम से हिंदी में बन रही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को लोगों का भरपूर प्यार मिलता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की काफी तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर तारीफें बटोरने के बाद अब परिणीति चोपड़ा ने अपने फैन्स का शुक्रिया अदा करते हुए फिल्म के सेट और फिल्म से जुड़े कई राज खोले हैं.परिणीति बताती हैं कि इस रोल को निभाने के लिए किस तरह से उनको अपनी जिंदगी के दर्दनाक अनुभवों से दोबारा गुजरना पड़ा और कैसे इस किरदार ने उनको निचोड़ कर रख दिया है! परिणीति कहती है कि 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' में मेरे काम को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देखकर मैं वाकई खुश हूं। इस किरदार में फिट होने के लिए वाकई मैंने अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं. याद नहीं आता कि इस फिल्म के सेट पर मैं कितनी बार फूट-फूटकर रोई हूं, क्योंकि मैं उन यादों को कुरेद रही थी, जिन्हें मैंने जानबूझकर अपने दिलोदिमाग के भीतर कहीं बहुत गहरे दफन कर दिया था.अभिनेत्री बातचीत को बढ़ाते हुए आगे कहती हैं कि वह अपनी जिंदगी के कुछ दर्दनाक पन्ने जिन्हें कभी खोलना ही नहीं चाहती थीं और न ही कभी अपने खयालों में भी लाना चाहती थी, लेकिन इस फिल्म के लिए मुझे यह करना पड़ा. फिल्म की बेहद शानदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस किरदार को निभाने के लिए मुझे अपने दफन हो चुके अतीत की बर्फीली दरारों में गहराई तक उतरना होगा और अपनी निजी जिंदगी में झेले गए दर्द का फिर से सामना करना होगा, तभी इस लड़की (मीरा) के किरदार और उसके सफर को स्क्रीन पर असरदार और प्रामाणिक ढंग से पेश किया जा सकता है.इस प्रतिष्ठित किताब पर आधारित एक फिल्म 2016 के दौरान हॉलीवुड में भी बन चुकी है, जिसमें एमिली ब्लंट ने लीड रोल किया था. इसके बॉलीवुड संस्करण में परिणीति चोपड़ा एक गुमनाम तलाकशुदा अल्कोहोलिक महिला की भूमिका निभा रही हैं, जो ट्रेन में सवार होती है और एक गुमशुदा व्यक्ति की तलाशवाली जांच-पड़ताल में उलझ जाती है. नतीजतन कई गहरे राज खुलने लगते हैं. परिणीति अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं, 'यह फिल्म मुझे बार-बार नरक में खींच ले जाती थी और मैं बाहर की ओर भागती थी, क्योंकि अपने अतीत के बारे में लगातार सोचते रहना आसान नहीं था. शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद आवेश भरी शूटिंग करने से पहले मेरा अतीत मुझे लगातार एक नुकीली कगार पर खड़ा रखता था. कई बार तो इसने मुझे तोड़ कर रख दिया था, फिलहाल परी इस बात से खुश हैं कि ट्रेलर फिलहाल लोगो को जमकर पसंद आ रहा है और उनकी एक्टिंग महज ट्रेलर से ही क्रिटिक्स और फैन्स को पसंद आ रही है तो उम्मीद है कि फिल्म भी पसंद आएगी.' ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ का एक डायरेक्ट-टू-डिजिटल प्रीमियर 26 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगा. इस फिल्म को रिभु दासगुप्ता ने निर्देशित किया है.