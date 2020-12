रिभु दासगुप्ता की नई फिल्म में अंडरकवर एजेंट बनेंगी परिणीति चोपड़ा, शूटिंग मार्च से!

फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन ('The Girl on the Train)’ के निर्देशक रिभु दासगुप्ता (Ribhu Dasgupta) की अगली फिल्म में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभाएंगी. फिल्म के शीर्षक को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है. फिल्म की कहानी चोपड़ा के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है जो भारतीय एजेंटों को बचाने के अभियान पर हैं.परिणीति फिल्म में जिस मिशन पर जाएंगी, उसका अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार फिल्म में भारत और पाकिस्तान का मिशन नहीं पेश किया जाएगा.फिल्म की टीम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि, ’फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान के बैकग्राउंड पर नहीं बुनी गई है. फिल्म में परिणीति एक ऐसे एजेंट की भूमिका में हैं जो पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व करती है. फिल्म में उस किरदार के पर्सनल लाइफ और बदले को भी दिखाया गया है.’ एक अन्य सूत्र के अनुसार फिल्म में रजित कपूर, के के मेनन, दिव्येंदु भट्टाचार्य और हार्डी संधू भी नजर आएंगे.परिणीति की रिभु दासगुप्ता के साथ यह दूसरी फिल्म होगी, जिसमें वे साथ-साथ काम करने जा रहे हैं. इससे पहले दोनों 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' में साथ काम करने की हामी भर चुके हैं.मार्च, 2021 में फिल्म की शूटिंग शुरू करने की योजना बनाई गई है. इस फिल्म के निर्माता अभी से शूटिंग के लिए ऐसे लोकेशन्स की तलाश में जुट गए हैं, जहां कोरोना काल में उन्हें अपनी फिल्म को शूट करने की मंजूरी मिल सके.