फिर भगवा रंग के आउटफिट में दिखीं दीपिका, इकोनॉमी क्लास में किया ट्रैवल, लोग बोले- फिर बवाल...

मुंबई. दीपिका पादुकोण इन दिनों ‘पठान’ की सक्सेस को एन्जॉय कर रही हैं. ‘पठान’ में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम भी हैं. फिल्म के सभी एक्टर्स सातवें आसमान पर हैं. इस बीच, दीपिका पादुकोण के वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों के बीच हलचल पैदा कर दी है. इस वायरल वीडियो में दीपिका को एक फ्लाइट में सफर करते हुए देखा जा सकता है. वह फ्लाइट की इकॉनोमी क्लास में सफर कर रही थीं. इतनी बड़ी स्टार के इकोनॉमी क्लास में सफर करने से हर कोई हैरान हैं. उनके को-पैसेंजर भी उन्हें अपने साथ देख शॉक्ड रह गए. वहीं, नेटिजंस ने एक बार फिर उन्हें उनके आउटफिट कलर के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया.

दअरसल, दीपिका पादुकोण ने हाल में इंडिगो की फ्लाइट से इकोनॉमी क्लास में बैठकर ट्रैवल कर रही थीं. वीडियो में उन्हें प्लेन की गैलरी में चलते हुए देखा जा सकता है. उनके आगे उनका बॉडीगार्ड चल रहा है. दीपिका वॉशरूम यूज करने के लिए जाती हैं. वीडियो को देखकर लगता है कि उनके को-पैसेंजर को भी नहीं पता था कि दीपिका उसी फ्लाइट में जा रही हैं.

दीपिका पादुकोण को केसरिया यानी भगवा रंग की जैकेट और कैप में देखा जा सकता है. उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है. ये पता नहीं चल पाया है कि दीपिका किस रूट पर ट्रैवल कर रही थीं. दीपिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. फैंस इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करने के लिए दीपिका की सराहना कर रहे हैं.

Deepika Padukone spotted by a fan on a flight five days ago, wearing adidas x ivy park.

‘When you see her and can’t control your love for her!!

Celebs travelling in economy!! Humble human being!! She looks so beautiful 😍’ – that fan’s caption.#DeepikaPadukone pic.twitter.com/zSl9vxW8Zz

— d. (@pikashusbandd) February 15, 2023