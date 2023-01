Pathaan के मुरीद हुए सेलेब्स, बादशाह-आयुष्मान खुराना ने किया रिव्यू, SRK की धमाकेदार वापसी पर जानें कौन क्या बोला

मुंबईः तो… आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो ही गया. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की ‘पठान’ रिलीज हो गई है और दर्शकों पर फिल्म का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. हर तरफ सिर्फ पठान… पठान (Pathaan) ही सुनाई दे रहा है. थियेटर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं, जिनमें कहीं एक्टर के फैंस को सिनेमाहॉल में नाचते देखा जा सकता है तो कहीं पटाखे फोड़कर इस शाहरुख की वापसी का जश्न मनाया जा रहा है. पठान की धमाकेदार और जबरदस्त एंट्री के साथ सिनेमाघरों की रौनक भी लौट आई है. सिर्फ आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटी भी शाहरुख खान की वापसी के मुरीद हो चुके हैं. जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) से लेकर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) तक, कई सेलेब्स ने पठान पर अपनी खुशी जाहिर की है.

तो किस सेलिब्रिटी ने पठान को लेकर क्या कहा, आईये आपको बताते हैं. जावेद जाफरी, रैपर बादशाह सहित कई सेलेब्स ने ‘पठान’ को लेकर अपनी दीवानगी का इजहार किया है. जावेद जाफरी ने भी पठान की तारीफों के पुल बांधे हैं. अभिनेता लिखते हैं- ‘प्योर स्टार पावर. दर्शकों ने क्या स्वागत किया है. किसी सिनेमाघर में मैंने अब तक का उच्चतम डेसीबल स्तर सुना है. बधाई हो शाहरुख खान.’

Pure star power !!! What a reception by the audience. The highest decibel level I have ever heard in a cinema. Congratulations @iamsrk @BeingSalmanKhan @TheJohnAbraham @deepikapadukone pic.twitter.com/XruzzP0FHK

— Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) January 25, 2023