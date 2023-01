Pathaan Trailer Reaction: शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन देख फैंस बोले-मौसम बदल गया, फनी मीम्स भी वायरल

नई दिल्ली: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर ‘पठान’ (Pathaan) का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है. ‘बेशरम रंग’ गाने के बाद सबकी निगाहें ट्रेलर पर थीं. उम्मीद के मुताबिक ‘पठान’ का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर धांसू है, इसमें शाहरुख, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण को जबरदस्त एक्शन सीन देखन को मिल रहा है. फिल्म के ट्रेलर को देख फैंस बोल रहे मौसम बदल गया तो ट्रोल्स को अंदाज पसंद नहीं आ रहा है..

‘पठान’ का धांसू ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. फैंस ‘किंग खान इज बैक’ कहते हुए तारीफ के पुल बांध रहे हैं तो वहीं ट्रोल्स ने कमियां निकालनी शुरू कर दी है. एक्शन से भरपूर शाहरुख, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण का लुक ट्रेलर में देख पूरी फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं ट्रोल्स ने बायकॉट करने की बात शुरू कर दी है. चलिए दिखाते हैं ट्विटर पर यूजर्स के रिएक्शन-

Only SRK can revive Bollywood again

King is coming to rule in the whole world 🔥#PathaanTrailer pic.twitter.com/HiZV9jW0TC

मैं पठान movie का पहले दिन पहले शो देखने जाऊंगा। ताकि बॉयकाट गैंग को भी थोड़ी मिर्ची लगे।😂 Main logon ke chakkar mein apna Manoranjan kyon chhodun boy cut karne Wale ghar mein rahakar boy cut Karen yah movie to hit jaani hai — Zuber Siddiqui (@Mr_siddiqui008) January 10, 2023

— Javed (Fan) (@JoySRKian_2) January 10, 2023