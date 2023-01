Pathaan Budget: 250 करोड़ की 'पठान', शाहरुख खान ने ले लिए 100 करोड़, दीपिका और जॉन को कितना मिला

नई दिल्ली. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम आने वाली फिल्म ‘पठान’ में दिखेंगे. इस फिल्म का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया. बड़े पर्दे पर चार साल से नदारद बॉलीवुड के किंग-खान इस साल गणतंत्र दिवस पर अपना ‘वनवास’ इसी फिल्म से खत्म करने जा रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर जबर्दस्त है, डायलॉग्स की झलक शाहरुख ने खुद दे ही दी है. रहस्य और रोमांच कितना होगा, यह अगले एक पखवाड़े में सबको पता चल जाएगा.

बताया गया है कि यह फिल्म 250 करोड़ की लागत से बनी है. यानी बड़े बजट की है, तो सबकी नजरें बॉक्स ऑफिस पर टिकी है कि आखिर ‘पठान’ अपने निर्माताओं की झोली भरेगी या नहीं? मगर फिल्म के रिलीज से पहले ही पता चल गया है कि अकेले शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. फिर दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी उनके साथ हैं. इसके अलावा हिंदी फिल्मों के कई बड़े नाम भी ‘पठान’ से जुड़े हैं. ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर शाहरुख के अलावा अन्य स्टारों को फिल्म के लिए कितने पैसे दिए गए हैं.

‘बॉयकॉट बॉलीवुड‘ ट्रेंड से ‘पठान’ का भी साबका पड़ चुका है. थोड़ा-बहुत डर फिल्म मेकर्स को भी लग ही रहा होगा. मगर साल के शुरुआत में रिलीज हो रही हाई-बजट वाली ‘पठान‘ में एक्शन-थ्रिलर और रोमांस की कोई कमी नहीं है. ट्रेलर देखकर तो लोग खुश हो ही रहे हैं, आइए जान लेते हैं कि इस फिल्म में किस स्टार को कितने पैसे मिले हैं.

It doesn’t get BIGGER than this! Here’s the #PathaanTrailer that you all have been waiting for!

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/FpUfbJv07M

— Yash Raj Films (@yrf) January 10, 2023