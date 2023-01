Pathan Movie Review Live: 'पठान' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने सिनेमाघर पर लगे पोस्टर्स-बैनर फाड़े

पठान के खिलाफ बिहार के भागलपुर में प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारी मेकर्स पर भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने एक सिनेमाघर के बाहर लगे फिल्म के पोस्टर्स और बैनर को फाड़ दिया.

#WATCH | Bihar: A poster of the film ‘Pathaan’ was torn and burnt outside a cinema hall in Bhagalpur (24.01) pic.twitter.com/aIgUdxOl6a

— ANI (@ANI) January 24, 2023