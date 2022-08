'लाल सिंह चड्ढा' में शाहरुख खान को देख नहीं है फैंस की खुशी का ठिकाना, 'पठान' के लिए कर ली है तैयारी

आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) महामारी के कारण लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो गई. फिल्म को दर्शकों से खूब तारीफें मिल रही हैं. सिर्फ आमिर या करीना ही नहीं, नागा चैतन्य और मोना सिंह भी अपने किरदारों के साथ न्याय करने के लिए तारीफें बटोर रहे हैं. इन सबके बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की भी जबरदस्त चर्चा हो रही है, जिन्होंने ‘लाल सिंह चड्ढा’ में कैमियो किया है. फिल्म में शाहरुख को देखने के बाद फैंस के बीच ‘पठान’ (Pathan) को लेकर इंतजार तेज हो गया है. सोशल मीडिया पर पठान को लेकर ट्रेंड भी चल पड़ा है.

‘लाल सिंह चड्ढा’ में शाहरुख खान के कैमियो की खूब चर्चा हो रही है. कहानी में शाहरुख जिस तरह नजर आए वह काफी मजेदार था. ऐसे में शाहरुख के फैंस ने ट्विटर पर #PathanFistDayFirstShow ट्रेंड करा दिया है. जी हां, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल बनने लगा है.

ट्विटर पर शाहरुख के फैंस ने उनके हेटर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किंग खान की फिल्म के रिलीज होने पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का माहौल बना दिया. ‘पठान फर्स्ट डे फर्स्ट शो’ इस हैशटैग से अब तक 70 हजार से भी ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं. जिससे जाहिर होता है कि फैंस के बीच फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है.

Come any circumstance,

We are ready to combat it, TOGETHER.

Let Nothing…Nothing spoil your theatrical experience, watching the most special movie ❤️ @iamsrk#PathaanFirstDayFirstShow

pic.twitter.com/PKOPCpDptJ

— BRIJWA SRK FAN (@BrijwaSRKman) August 13, 2022