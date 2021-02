'बधाई दो' के सेट पर खेलकर बोले राजकुमार राव- Ground में Cricket खेलने का अलग ही मजा

राजकुमार राव की पोस्ट.

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) इन दिनों देहरादून में अपने आगामी प्रोजेक्ट 'बधाई दो (Badhaai Do)' की शूटिंग में बिजी हैं. उन्होंने फिल्म के सेट से सोशल मीडिया पर एक बिहाइंड द सीन फोटो शेयर की है. इस फोटो में वे ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं.राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर ने सोमवार को फिल्म ‘बधाई दो’ की टीम के साथ क्रिकेट खेलने का आनंद लिया. उन्होंने शॉट्स के बीच में ग्राउंड पर क्रिकेट खेला और वहां से एक बीटीएस फोटो भी शेयर की. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, ‘Ground में Cricket खेलने का अलग ही मज़ा है. ना One tip, one hand, ना इस दीवार को direct टच हुई तो आउट वाले rules. उन्होंने अमित धनवानी को यह फोटो खींचने की क्रेडिट दी है.इस बीच, 'बधाई दो' हर्षवर्धन कुलकर्णी (Harshvardhan Kulkarni) स्टारर फिल्म है, जिसमें भूमि पेडनेकर भी हैं. इस फिल्म में राजकुमार राव एक पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई देंगे, वहीं भूमि फिल्म में एक पीटी शिक्षक की भूमिका निभा रही हैं.हाल ही में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले राजकुमार राव की दुनियाभर में प्रशंसा हुई. ईटाइम्स को दिए एक स्पेशल इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘प्रियंका अभूतपूर्व है. वह एक बहुत ही चिल्ड आउट पर्सन है, वे एक ग्लोबल स्टार हैं जिसने हमें कभी यह महसूस नहीं कराया कि वे हमारे सेट पर सबसे बड़ी स्टार है. मैं हमेशा से उनके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं. महान कलाकारों के साथ काम करना हमेशा मजेदार रहा है क्योंकि यह आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और प्रियंका ने मेरे साथ ऐसा ही किया है. उन्होंने तो मेरे सीन को शूट कराने में भी मेरी मदद की है.’