‘नाटू-नाटू’ गाने की जीत पर PM मोदी ने ‘RRR’ टीम को दी बधाई, बोले-बेहद खास उपलब्धि, हर भारतीय को गौरान्वित किया'

नई दिल्ली: बुधवार की सुबह भारतीयों के लिए गौरव भरा रहा. अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड फंक्शन में ‘नाटू-नाटू’ को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में अवॉर्ड दिया गया. अवॉर्ड की घोषणा होते ही जहां पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी, वहीं देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई. बॉलीवुड से लेकर साउथ के तमाम एक्टर्स बधाई देने लगे. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गाने को मिली उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए पूरी ‘आरआरआर’ (RRR) टीम को बधाई दी.

राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) ने गोल्डन ग्लोब्स में अपने गाने ‘नाटू-नाटू’ की वजह से दुनिया भर में डंका मचा दिया. इस अवॉर्ड हासिल करने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा ‘इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड ने हर भारतीय को गौरान्वित कर दिया है’. बता दें कि इस गाने को एम एम कीरवानी ने गाया है.

पीएम ने कहा-एक बेहद खास उपलब्धि

पीएम मोदी ने ‘नाटू-नाटू’ को अवॉर्ड मिलने पर ट्वीट किया ‘एक बेहद खास उपलब्धि, @mmkeeravaani, प्रेम रक्षित, काल भैरव, चंद्रबोस, @Rahulsipligung. मैं एसएस राजा मौली, तारक, राम चरण, RRR Movie की पूरी टीम को बधाई देता हूं. इस प्रतिष्ठित सम्मान ने हर भारतीय को गौरन्वित किया है’.

A very special accomplishment! Compliments to @mmkeeravaani , Prem Rakshith, Kaala Bhairava, Chandrabose, @Rahulsipligunj . I also congratulate @ssrajamouli , @tarak9999 , @AlwaysRamCharan and the entire team of @RRRMovie . This prestigious honour has made every Indian very proud. https://t.co/zYRLCCeGdE



वहीं एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर ग्लोबल अवॉर्ड के लिए म्यूजिक कंपोजर कीरवानी समेत पूरी ‘आरआरआर’ टीम को बधाई दी है.

Every Indian is proud of the global recognition for #NaatuNaatu song from #RRRMovie Heartiest congratulations to ace music composer, Keeravani Garu & RRR team for bagging the #GoldenGlobes2023 Award for the best original song! https://t.co/1Z8QITdWJj

— M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) January 11, 2023