पीएम मोदी के संदेश पर एक हुआ बॉलीवुड, कोरोना को हराने के लिए जनता कर्फ्यू की अपील

T 3475 - I support #JanataCurfew .. 22 March .. 7 am to 9 pm .. I applaud all fellow countrymen who work tirelessly to keep the essential services operational in such extenuating circumstances ..BE ONE, BE SAFE, BE IN PRECAUTION !🙏🙏🙏
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2020

A very important announcement made by respected @narendramodi ji with self isolation we must practice self discipline. #jantacurfew Be Positive and responsible Jai Hind 🙏
— SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) March 19, 2020

Imp initiative by our Honorable PM @narendramodi with #jantacurfew Self-inflicted Quarantine and Staying at HOME on Sunday, March 22 from 7 AM to 9 PM is a measured and sensible way to protect from this pandemic by not creating panic yet acknowledging the gravity of the situatn
— Karan Johar (@karanjohar) March 19, 2020

“कठिन समय में समझदार आदमी रास्ता खोजता है और कायर बहाना।”

बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री @narendramodi जी! आपके निर्णात्मक विचारो और फ़ैसलों के लिए। ऐसी आपदा के समय में ना केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को आप जैसे नेता की सख़्त ज़रूरत है। हम सब मिलकर अपना कर्तव्य निभाएँगे।🙏🇮🇳

Fellow Indians, Namaskar 🙏 A short while ago, Our PM Saab, Modiji, requested all of us to show resolve & restraint in the face of COVID-19. Please also adhere to the Janta Curfew on 22nd March by staying home. Stay Safe 🙏@PMOIndia @narendramodi #JantaCurfew
— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 19, 2020

An excellent initiative by PM @narendramodi ji...this Sunday, March 22 from 7 am to 9 pm let's all join in the #JantaCurfew and show the world we are together in this. #SocialDistancing
— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 19, 2020

I will take part in the #jantacurfew on March 22 nd and at 5 in the evening will show my support to our selfless heroes fighting this virus. This is a time to be one and practise #SocialDistancing. Let's follow our prime ministers appeal. #BeSafe
— Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 19, 2020

Janta Curfew: Social distancing. Staying apart to put things together . #Jantacurfew
— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) March 19, 2020

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों को संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने लोगों को 9 अहम सुझाव दिए और कई तरह के इस महामारी से बचने के लिए कई तरह के सुझाव भी दिए. पीएम मोदी ने जनता से अपील कर कहा कि हर भारतवासी को सतर्क रहना जरूरी है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की. 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है. पीएम मोदी की इस अपील को कई फिल्मी सितारों को समर्थन मिल रहा है.पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए. विज्ञान अभी तक इसकी कोई दवाई या टीका नहीं बना पाया है. बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, रोहित शेट्टी और शबाना आजमी जैसे कई बड़े कलाकार ने रविवार 22 मार्च को सुबह 7 से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू की पहल का समर्थन करने के लिए कहा और बॉलीवुड ने उस पहल को आगे भी बढ़ाया. देश में अब तक कोरोना वायरस के 173 मामले सामने आ चुके हैं. साथ ही 4 लोगों की मौत हो चुकी है.आपको बता दें कि पीएम मोदी के संबोधन से पहले ही सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है. सरकार के फैसले के अनुसार 22 मार्च से विदेश से भारत आने वाली सभी यात्री उड़ानों की देश में लैडिंग पर एक सप्‍ताह तक रोक लगा दी गई है.मोदी सरकार की ओर से राज्‍य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे सरकारी कर्मियों, मेडिकल प्रोफेशनल्‍स और जनप्रतिनिधियों के अलावा 65 साल की उम्र से ऊपर के बुजुर्गों को घर पर ही रहने के संबंध में निर्देश जारी किए जाएं. इसके अलावा सरकार की ओर से 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों को घर पर ही रहने को कहा गया है. उन्हें घर के बाहर निकलने से मना किया गया है. साथ ही रेलवे और विमानन कंपनियों से स्‍टूडेंट, मरीज और दिव्‍यांगों को छोड़कर अन्‍य सभी नागरिकों के लिए टिकटों में छूट को बंद करने को कहा गया है.