PS 2 की जारी है ताबड़तोड़ कमाई, सलमान खान की फिल्म को छोड़ा काफी पीछे, जानें 6 दिन में कमाए कितने करोड़

नई दिल्ली— ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ शुरुआत से ही बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. पहले पार्ट की अपार सफलता के बाद फिल्म के दूसरे पार्ट में क्या होता है जानने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस का हुजूम उमड़ पड़ा है. मणिरत्नम की इस ग्रैंड फिल्म ने 4 दिनों में ही दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म के कलेक्शन को देखते हुए लगता है कि ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ जल्द ही फिल्म के पार्ट 1 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है.

‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ ने 24 करोड़ के कलेक्शन के साथ देश में ग्रैंड ओपनिंग की थी. ये फिल्म ‘बाहुबली’ से भी ज्यादा सफल साबित होते नजर आ रही है. इस फिल्म के पहले पार्ट ने ही फिल्म की लागत निकाल ली थी. बता दें, ऐश्वर्या राय की इस फिल्म के पार्ट 1 ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

शुक्रवार को 24 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग करने के बाद इस फिल्म ने शनिवार को 26.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया. वहीं रविवार को इस फिल्म के कलेक्शन में भारी उछाल दर्ज किया गया. रविवार को इस फिल्म ने 30.3 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. वीकडेज में फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी भी बॉक्स-ऑफिस पर इस फिल्म का जलवा कायम है.

250 करोड़ के पार पहुंचने वाली है फिल्म-

मणिरत्नम की इस मैग्नम ओपस फिल्म ने देशभर में 122.25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वही अगर फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये आंकड़ा 250 करोड़ के पार पहुंचते नजर आ रहा है.

‘PS2’ AMASSES MASSIVE NUMBERS… #ManiRatnam’s #PonniyinSelvan2 [#PS2] continues to cast a spell at the #BO… Rewriting record books!#PS2RunningSuccessfully

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 2, 2023