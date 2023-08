जब 70 साल के एक्टर ने रचाई चौथी शादी, गुस्से से आग बबूला हो उठी थी बेटी, सौतेली मां को जमकर सुनाई थी खरी-खोटी

नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी अपनी फिल्मों के साथ ही अपने निजी जीवन की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. कबीर बेदी ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की है. इसके अलावा वह मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी संग भी रिलेशनशिप में भी रहे थे. उस दौर में कबीर बेदी और परवीन बॉबी के रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. एंटरटेनमेंट मैगजीन में आए दिन इस कपल के बारे में कोई न कोई खबर छपती रहती थी. कबीर बेदी ने अपनी किताब ‘स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर’ में इस बात का जिक्र किया है कि वह अपनी पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी संग एक ‘ओपन मैरिज’ में थे.

एक्टर की किताब के अनुसार उनकी पत्नी प्रोतिमा बेदी को उनके और परवीन बॉबी के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी. एक्टर की पहली पत्नी को उनके अफेयर से भले ही कोई शिकायत नहीं रही हो, लेकिन उनकी बेटी पूजा बेदी को पिता के रिश्तों से अक्सर दिक्कत रही है. कबीर बेदी की चौथी शादी से उनकी लाडली कितनी नाखुश थीं ये बात तो जग जाहिर है. पिता-पुत्री की इस जोड़ी का आपसी मनमुटाव सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा का विषय बना था.

जिन्हें न मालूम हो बता दें, कबीर बेदी ने साल 2016 में उम्र में 30 साल छोटी परवीन दुसांझ संग चौथी शादी की थी. परवीन दुसांझ एक्टर की बेटी पूजा बेदी से भी उम्र में 5 साल छोटी हैं. शादी के बंधन में बंधने से पहले ये कपल काफी लंबे समय तक डेट कर रहा था और फिर 2016 में जब कबीर बेदी और परवीन दुसांझ ने परिणय सूत्र में बंधने का फैसला लिया तो उनकी बेटी को ये बात बिल्कुल न गवारा गुजरी.

अपशब्द का किया था प्रयोग-

पूजा बेदी ने सोशल मीडिया ट्विटर का सहारा लेते हुए अपने पिता की चौथी पत्नी और अपनी सौतेली मां को खूब भला-बुरा कहा था. उन्होंने अपने ट्वीट में परवीन के लिए ‘चुड़ैल’ जैसे अपशब्द का इस्तेमाल भी कर डाला था. हालांकि, बाद ‘जो जीता वही सिकंदर’ एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था.

DEEPLY DISAPPOINTED by venomous comments by my daughter Pooja against @parveendusanj just after we married. NO excuse for bad behaviour.

— KABIR BEDI (@iKabirBedi) January 18, 2016