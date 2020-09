पूजा भट्ट ने किया सवाल- किसी को उनकी फिक्र है जो दर्द भुलाने के लिए ड्रग्स लेते हैं? लोगों ने किया ट्रोल

Does anyone care about people who live on the ultimate fringe of society,who use drugs to make the pain of living go away? The ones who are too battered & broken to chase dreams but chase substances amidst much poverty & squalor? Anyone interested in their rehabilitation? — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) September 16, 2020

And countless others.. from various walks of life. COVID-19 is going to leave millions unemployed. The pandemic has already played havoc. Depression is on the rise.People will turn to intoxicants to cope with the sheer ordeal of living.We need to help each other heal not vilify. https://t.co/lYjC0HmgHR — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) September 16, 2020

Charsi Pooja why your Bollywood is running away from Mumbai. That too in a pandemic like COVID for holiday. Like seriously??Since the time NCB is in action why Bollywood is soo much rattled and going on holidays??? https://t.co/NDOfMAmlAw — Neha @ 1996 (@Neha70508824) September 16, 2020

Shameless.. Lady why you muted comment sec, Depression seen from your fa... Karma will ki..you https://t.co/1zZ8kDyZD9 — Amar Sureka (@AmarSurekha1) September 16, 2020

इन दिनों बॉलीवुड (Bollywood) में ड्रग्स (Drugs) यूज को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है. इस बहस के बीच बॉलीवुड में दो हिस्सा बनते दिख रहे हैं. बीते दिनों कंगना ने बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर जानकारी होने की बात कही थी. वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर करण जौहर की एक पुरानी पार्टी का वीडियो एक बार फिर से वायरल होता दिखाई दिया. वहीं अब ड्रग्स की इस बहस पर सीधे तौर पर बात ना करते हुए जानी-मानी एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है, ये कहकर कि 'क्या किसी को उन लोगों की फिक्र है जो जिंदगी के गम भुलाने के लिए ड्रग्स का रुख करते हैं?' पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'क्या किसी को परवाह है उन लोगों के बारे में जो समाज के एक कोने में रहते हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के दर्द को भुलाने के लिए करते हैं? वो लोग जो इतनी चोट खा चुके हैं, टूट चुके हैं कि बेहद गरीबी और मारकाट के बीच अपने सपनों का पीछा करने के बजाए ऐसे पदार्थों का पीछा करते हैं? क्या उनके पुर्नवास में किसी को दिलचस्पी है?'वहीं पूजा ने एक अन्य ट्वीट में एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा- 'COVID-19 की वजह से कई मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं. ये महामारी ने तबाही मचा दी है. डिप्रेशन बढ़ रहा है. लोग जिंदगी से जूझने के लिए इन मादक पदार्थों की तरफ जाएंगे. हमें एक-दूसरे की ठीक होने में मदद करनी चाहिए ना कि गालियां देने में'.पूजा भट्ट ने इन ट्वीट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली. कई लोगों को उनके द्वारा कही हुई बात पसंद नहीं आई और पूजा भट्ट ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं.