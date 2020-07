पूजा भट्ट ने अभद्रता करने वाले ट्रोल्स को चेतावनी दी, लीगल एक्शन लेंगी शाहीन भट्ट

Social media or anti-social media?Motivated,misguided or inherently miserable people target those they wouldn’t normally have access to & those who dare go against popular opinion,unleashing abuse & threats.Ignoring them fuels their frustration & makes them direct hate elsewhere. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 13, 2020



Not enough to merely ignore or mute any & all aggressive,abusive behaviour one observes. Report,block abusive behaviour towards one & all.We choose who we let into our homes so why permit our social media accounts to be inundated by motivated/misguided/inherently miserable souls?

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 13, 2020



Criticism is one thing. Abuse quite another. Ignoring abuse seems to fuel those unleashing it to target more people. This has to stop. One can and should agree to disagree but having access to someone on social media doesn’t give anyone the right to make threats & hurl abuse.

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 13, 2020

फिल्म निर्माता पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने एब्यूसिव सोशल मीडिया ट्रोल्स की अनदेखी करने वाले बॉलीवुड सेलेब्स को सतर्क किया है. ये ट्रोल्स बॉलीवुड कलाकार से इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से दुर्व्यवहार करते हैं और धमकी देते हैं, जबकि आम तौर पर इन तक उनकी पहुंच नहीं होती. इससे पहले पूजा ने एक वीडियो में एक महिला हास्य कलाकार के खिलाफ रेप की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वडोदरा पुलिस की सराहना की थी.पूजा ने ट्वीट में लिखा है, ‘सोशल मीडिया या असामाजिक मीडिया? प्रेरित, गुमराह या स्वाभाविक रूप से दुखी लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं, जिन के पास आम तौर पर उनकी पहुंच नहीं होती है और जिनके पास लोकप्रिय राय के खिलाफ जाने की हिम्मत होती है. वे सेलेब्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें धमकियां देते हैं. उन्हें इग्नोर करने से उनकी हताशा को बढ़ावा मिलता है और वे सीधे नफरत जताने लगते हैं.’उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, ‘किसी भी और सभी आक्रामक, अपमानजनक व्यवहार को अनदेखा या मूक करना पर्याप्त नहीं है. एक-एक एब्यूसिव ट्रोल को रिपोर्ट करके ब्लॉक करें और सभी के प्रति अपमानजनक व्यवहार को रोकें. हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे घरों में कौन आए और कौन नहीं, इसलिए हमें सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रेरित, गुमराह और स्वाभाविक रूप से दुखी लोगों को मैसेज करने की अनुमति क्यों देनी चाहिए?’उन्होंने कहा, ‘आलोचना एक चीज है. खूब गाली दो. दुर्व्यवहार को अनदेखा करने से लगता है कि यह उन ट्रोल्स को ईंधन देगा जो और लोगों को टारगेट करते हैं. इसे रोकना होगा. किसी बात पर कोई सहमत या असहमत या हो सकता है लेकिन सोशल मीडिया पर किसी की पहुंच होने से उसे किसी को भी धमकी देने और दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिल जाता है.’पूजा भट्ट ने ये ट्वीट अपनी सौतेली बहन और लेखक शाहीन भट्ट के हेट मैसेज के स्क्रीनग्रैब शेयर करने के बाद किए थे. आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब से ऑनलाइन रेप की धमकियों और किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी. शाहीन भट्ट ने कथित तौर पर रेप की धमकियों के साथ नफरत भरे संदेशों का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. भट्ट ने कहा है कि अब से वह सोशल मीडिया यूजर्स की धमकियों और मिसबिहैव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगी.