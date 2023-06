नई दिल्ली. सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) को लेकर जबरदस्त बज़ है. कुछ दिनों पहले फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसे लोगों से जबररदस्त रिस्पॉन्स मिला. इस फिल्म की रिलीज को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. फिल्म आदिपुरुष में प्रभास भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, कृति सैनन ने माता सीता की भूमिका निभाई है. अब प्रभास की ‘आदिपुरुष’ की रिलीज से पहले मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है.

आदिपुरुष की रिलीज से पहले मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान

दरअसल, मेकर्स ने फिल्म आदिपुरुष की रिलीज से पहले भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को लेकर एक अनाउंमेंट की है. ये फैसला किया गया है कि हर थिएटर में आदिपुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान एक सीट भगवान हनुमान के लिए रिजर्व रहेगी. उस सीट का टिकट बेचा नहीं जाएगा. इस तरह मेकर्स ने एक सीट को हनुमान को डेडिकेट करने का डिसीजन लिया है. इसके पीछे मेकर्स ने एक वजह भी बताई है.

Team #Adipurush to dedicate one seat in every theater for Lord Hanuman 🚩🙏🏻

Jai Shri Ram 🙏 #Adipurush in cinemas worldwide on 16th June! ✨ #AdipurushTrailer2 #AdipurushOnJune16th#AdipurushActionTrailer#AdipurushIn3D #Prabhas #SaifAliKhan #KritiSanon #SunnySingh #OmRaut pic.twitter.com/UcP7Aafks8

