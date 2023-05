उज्बेकिस्तान में बजा ‘आदिपुरुष’ का डंका, गूंज रहा ‘जय श्री राम’, सोशल मीडिया पर छाया है VIDEO

नई दिल्ली. पैन इंडिया स्टार प्रभास, कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का गाना हो या फिर ट्रेलर सबकुछ ऑडियंस को इम्प्रेस करते नजर आ रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर ने तो रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. अब ‘आदिपुरुष’ का गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ओम राउत की इस अपकमिंग फिल्म के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रहे हैं.

‘आदिपुरुष’ का एंथम ‘जय श्री राम’ उज्बेकिस्तान के लोगों के दिलों में खास जगह बना चुका है. इस गाने को विदेश में बेशुमार प्यार मिल रहा है. हाल ही में उज्बेकिस्तान के एक काफी पॉपुलर म्यूजिकल ग्रुप ने इस गाने को शानदार अंदाज में पेश किया है. इस म्यूजिकल ग्रुप की ये पेशकश सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीतते नजर आ रही है.

यहां सुनें गाना-

The fever of #Adipurush is soaring high and we can’t get over it! #JaiShriRam anthem takes over world as as Uzbekistan’s musical group #HavasGuruhi croon the powerful lyrics! 🔥🏹#Adipurush #Prabhas @omraut pic.twitter.com/leF0VXV9FB

— GSK Media (@GskMedia_PR) May 15, 2023