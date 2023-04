प्रीति जिंटा ने भिखारी को इसलिए नहीं दिए पैसे, सामने आई सच्चाई, अब सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड के सितारे

मुंबई. प्रीति जिंटा बीते दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में प्रीति जिंटा ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि पड़ोस की एक महिला ने उनके बच्चे को जबरदस्ती किस किया था. साथ ही एक भिखारी ने भी उन्हें प्रताड़ित किया है. इस पोस्ट के बाद प्रीति जिंटा को काफी समर्थन मिला है. इन दोनों घटनाओं के बाद से ही प्रीति जिंटा लगातार सुर्खियों में हैं. अब प्रीति जिंटा के सपोर्ट में बॉलीवुड सितारे भी कूद पड़े हैं. प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और करण जौहर जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने प्रीति जिंटा का समर्थन किया है.

ये है पूरा मामला…

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था. जिसमें एक भिखारी अपनी व्हील चेयर पर प्रीति जिंटा की कार का पीछा करता है. इस वीडियो के वायरल होते ही प्रीति जिंटा को ट्रोल किया जाने लगा. ट्रोलिंग के बाद प्रीति जिंटा ने भी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी एक लंबा नोट शेयर कर पूरा मामला समझाया.

प्रीति ने पोस्ट में बताया कि, ‘ये हफ्ता मेरे लिए काफी बुरा रहा है. एक पड़ोस की महिला ने मेरे बच्चे को जबरदस्ती किस किया है. मैंने इसके लिए उन्हें साफ मना किया था. इसके बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. साथ ही एक भिखारी जिसे मैं पिछले कई साल से पैसे देती आ रही हूं, उसने भी मुझे काफी परेशान किया है. मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रही थी. मेरे पास कैश नहीं था. जब भिखारी हर बार की तरह मेरे पास पैसे मांगने आया तो मैंने अपने साथ की लेडी से कुछ पैसे लेकर दे दिए. लेकिन भिखारी को ये पैसे कम लगे तो उसने वहीं पैसे फेक दिए और मेरी कार का पीछा करने लगा. मैं एक सेलिब्रिटी हूं, ये सारी चीजें समझती हूं, लेकिन मेरे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे काफी परेशान करता है.’

Two events this week have left me a bit shaken pic.twitter.com/fbq6jr9gyV

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 8, 2023